Талановита 10-річна піаністка зі Львова перемогла у Міжнародному конкурсі в Італії: відео

Це не перша перемога дівчинки у конкурсах такого рівня. Зокрема вона є лауреаткою змагань у Польщі, Італії, Чехії тощо.

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10-річна піаністка виборола перемогу на конкурсі в Італії

Львів'янка Єва Орлянська вчиться у 4 класі Львівської державної дитячої музичної школи №1 імені Кос-Анатольського. 10-річна дівчинка посіла перше місце на восьмому Міжнародному конкурсі з гри на фортепіано Città di San Donà di Piave в Італії. За словами викладачки Ольги Новаківської, у ньому брали участь 250 піаністів з 46 країн світу.

Цьогоріч через карантин конкурс провели в онлайн-форматі. Для участі талановитої львів'янки її гру на фортепіано спеціально зняли на відео.

Дивіться відео виступу Єви Орлянської:

Дівчинка вже перемагала у міжнародних конкурсах

За словами викладачки, це не перша участь Єви у конкурсах такого рівня. Вона неодноразово була лауреаткою багатьох міжнародних премій.

Ця учениця дуже талановита. Вона грає повноцінну програму, яку грають видатні музиканти. Це один з конкурсів, в яких вона перемогла. У дівчинки вже є серйозні перемоги й у 2-турових конкурсах,

– зазначила Новаківська.

Викладачка додала, що 10-річна піаністка вже перемагала в міжнародних конкурсах у Польщі, Чехії, Латвії, Італії та Україні.

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10-річна піаністка перемогла у міжнародному конкурсі / Фото Ольги Новаківської