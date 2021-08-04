Володимир Зеленський вручив дівчині медаль "За врятоване життя". Тетяну Тулайдан нагородили відповідно до указу президента від 21 липня.

До теми Врятувала 4 дітей від повені на Закарпатті: Зеленський нагородив 12-річну дівчинку

"Так виглядають наші справжні українські герої. Хочу особисто вручити тобі відзнаку Президента України – медаль "За врятоване життя", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі зі школяркою.

Президент зазначив, що для нього – велика честь познайомитися з хороброю дівчинкою особисто. Перша леді Олена Зеленська зазначила, що такі героїчні вчинки дітей свідчать про гідний приклад у їхній родині. Вона подякувала батькам Тетяни за виховання доньки.



Президент та перша леді зустрілися з 12-річною школяркою / Фото Офісу Президента

Водночас батьки школярки зазначили, що після наслідків повені оселю поступово приводять до ладу. Також на зустрічі обговорили заходи, які могли б запобігти виникненню стихійних лих та захистити жителів районів, де вони можливі.



Перша леді подякувала батькам Тетяни за виховання доньки / Фото Офісу Президента

Що відомо про хоробрий вчинок школярки