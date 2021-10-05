22-летней львовянке оторвало руку в разгромном ДТП на Тернопольщине: фото с места происшествия

На трассе Тернополь – Рава-Русская 4 октября произошло жуткое ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии 22-летней львовянке оторвало руку.

ДТП произошло в селе Озерная, близ Тернополя. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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Возле Тернополя столкнулись микроавтобус и грузовик

Сокрушительная ДТП произошла в селе Озерная примерно в 23:00. На трассе Тернополь – Рава-Русская столкнулись микроавтобус и грузовик. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 313 не придерживался дистанции. Микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, который двигался впереди.



На трассе Рава-Русская – Тернополь произошло ужасное ДТП / Фото полиции Тернопольщины

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22-летней девушке оторвало руку

В результате ДТП пострадали 3 пассажира. Однако водителя микроавтобуса не госпитализировали.

22-летнюю девушку, уроженку Львовской области, доставили в больницу с травматической ампутацией руки;

у жителя Хмельницкого диагностировали переломы и ушибы;

также получил травмы пассажир из Тернополя.

Сейчас все пострадавшие находятся в Тернопольской областной университетской больнице. Правоохранители отобрали образцы крови у обоих водителей для проверки на содержания алкоголя.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства аварии.



В результате аварии пострадали 3 человека / Фото полиции Тернопольщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения / Фото полиции Тернопольщины