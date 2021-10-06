Алкоголя в 19 раз выше нормы: во Львове очень пьяный водитель спровоцировал ДТП

Очень пьяный львовянин 5 октября стал причиной ДТП. В крови мужчины обнаружили 3,73 промилле алкоголя, что почти в 19 раз превышает допустимую норму.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. На водителя составили админматериалы.

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Очень пьяный водитель спровоцировал ДТП

ДТП произошло вечером 5 октября на улице Гайдамацкой. Водитель автомобиля Citroen Berlingo не придерживался безопасной дистанции и влетел в авто Kia, которое ехало впереди. На место аварии прибыли патрульные. Они обнаружили у виновника ДТП признаки сильного алкогольного опьянения.

Проверка на устройстве Drager показала результат – 3,73 промилле. Это почти в 19 раз превышает допустимую норму. В салоне лежала открытая бутылка алкоголя. Пассажир Citroen также был нетрезв.



В крови водителя обнаружили 3,73 промилле алкоголя / Патрульная полиция Львовщины

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Мужчине грозит штраф

Патрульные составили на 35-летнего водителя 2 протокола:

за управление транспортным средством в состоянии опьянения;

за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.

За пьяное вождение мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на год.

С начала 2021 года на Львовщине зарегистрировали 488 ДТП по вине пьяных водителей. В авариях пострадали 106 человек, а 10 – погибли.



Мужчина въехал в авто, которое двигалось впереди / Патрульная полиция Львовщины



Пассажир автомобиля также был пьян / Патрульная полиция Львовщины



В салоне нашли бутылку с алкоголем / Патрульная полиция Львовщины