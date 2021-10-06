Алкоголя в 19 раз выше нормы: во Львове очень пьяный водитель спровоцировал ДТП
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Очень пьяный львовянин 5 октября стал причиной ДТП. В крови мужчины обнаружили 3,73 промилле алкоголя, что почти в 19 раз превышает допустимую норму.
К счастью, авария обошлась без пострадавших. На водителя составили админматериалы.
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Очень пьяный водитель спровоцировал ДТП
ДТП произошло вечером 5 октября на улице Гайдамацкой. Водитель автомобиля Citroen Berlingo не придерживался безопасной дистанции и влетел в авто Kia, которое ехало впереди. На место аварии прибыли патрульные. Они обнаружили у виновника ДТП признаки сильного алкогольного опьянения.
Проверка на устройстве Drager показала результат – 3,73 промилле. Это почти в 19 раз превышает допустимую норму. В салоне лежала открытая бутылка алкоголя. Пассажир Citroen также был нетрезв.
В крови водителя обнаружили 3,73 промилле алкоголя / Патрульная полиция Львовщины
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Мужчине грозит штраф
Патрульные составили на 35-летнего водителя 2 протокола:
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.
За пьяное вождение мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на год.Заметьте! С начала 2021 года на Львовщине зарегистрировали 488 ДТП по вине пьяных водителей. В авариях пострадали 106 человек, а 10 – погибли.
Мужчина въехал в авто, которое двигалось впереди / Патрульная полиция Львовщины
Пассажир автомобиля также был пьян / Патрульная полиция Львовщины
В салоне нашли бутылку с алкоголем / Патрульная полиция Львовщины