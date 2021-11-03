Алкоголя в 9 раз больше нормы: в центре Львова очень пьяный водитель влетел в Porsche Cayenne
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 2 ноября произошло несколько аварий по вине пьяных водителей. Двое мужчин за ночь разбили 3 машины. В частности, 25-летний львовянин влетел в Porsche Cayenne.
В обоих случаях патрульные составили на виновников аварии протоколы. Нарушителям грозит немалый штраф.
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Пьяный водитель въехал в припаркованные машины
Примерно в 21: 00 водитель Suzuki Grand Vitara въехал в препятствие на улице Пулюя. После этого он скрылся с места ДТП. Однако мужчина отъехал недалеко – неподалеку он влетел в припаркованные Renault Kangoo и Buick Encore.
Патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. 49-летний львовянин отказался от проверки. Полицейские составили на него 5 админматериалов:
- 2 протокола за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП" ;
- протокол за управление в состоянии опьянения";
- протокол за "оставление места ДТП".
Также на водителя вынесли постановление за управление автомобилем без необходимых документов".
Смотрите фото с места ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины
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В крови другого водителя обнаружили 1,8 промилле алкоголя
На проспекте Свободы 25-летний львовянин за рулем Renault Trafic въехал в Porsche Cayenne. Патрульные, прибывшие на место аварии, заметили, что мужчина был пьян.
Водитель согласился пройти проверку в медицинском учреждении. Результат – 1,80 промилле, что в 9 раз превышает разрешенную норму алкоголя. Патрульные составили на нарушителя 2 протокола:
- за управление в состоянии опьянения";
- за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".