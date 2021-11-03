В обох випадках патрульні склали на винуватців аварії протоколи. Порушникам загрожує чималий штраф.

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П'яний водій в'їхав у припарковані автівки

Приблизно о 21:00 водій Suzuki Grand Vitara в'їхав у перешкоду на вулиці Пулюя. Після цього він втік з місця ДТП. Однак чоловік від'їхав недалеко – неподалік він влетів у припарковані Renault Kangoo та Buick Encore.

Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. 49-річний львів'янин відмовився від перевірки. Поліцейські склали на нього 5 адмінматеріалів:

2 протоколи за "порушення ПДР, що призвело до ДТП";

протокол за "керування в стані сп'яніння";

протокол за "залишення місця ДТП".

Також на водія винесли постанову за "керування автівкою без необхідних документів".

Дивіться фото з місця ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини

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В крові іншого водія виявили 1,8 проміле алкоголю

На проспекті Свободи 25-річний львів'янин за кермом Renault Trafic в'їхав у Porsche Cayenne. Патрульні, які прибули на місце аварії, помітили, що чоловік був п'яним.

Водій погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат – 1,80 проміле, що у 9 разів перевищує дозволену норму алкоголю. Патрульні склали на порушника 2 протоколи:

за "керування в стані сп'яніння";

за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".

Цікаво! За українським законодавством, за п'яне кермування порушникам загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійського посвідчення на рік.