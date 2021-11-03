В обоих случаях патрульные составили на виновников аварии протоколы. Нарушителям грозит немалый штраф.

Заметьте У водителя львовской маршрутки случился сердечный приступ во время движения: он умер за рулем

Пьяный водитель въехал в припаркованные машины

Примерно в 21: 00 водитель Suzuki Grand Vitara въехал в препятствие на улице Пулюя. После этого он скрылся с места ДТП. Однако мужчина отъехал недалеко – неподалеку он влетел в припаркованные Renault Kangoo и Buick Encore.

Патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. 49-летний львовянин отказался от проверки. Полицейские составили на него 5 админматериалов:

2 протокола за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП" ;

протокол за управление в состоянии опьянения";

протокол за "оставление места ДТП".

Также на водителя вынесли постановление за управление автомобилем без необходимых документов".

Смотрите фото с места ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины

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В крови другого водителя обнаружили 1,8 промилле алкоголя

На проспекте Свободы 25-летний львовянин за рулем Renault Trafic въехал в Porsche Cayenne. Патрульные, прибывшие на место аварии, заметили, что мужчина был пьян.

Водитель согласился пройти проверку в медицинском учреждении. Результат – 1,80 промилле, что в 9 раз превышает разрешенную норму алкоголя. Патрульные составили на нарушителя 2 протокола:

за управление в состоянии опьянения";

за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".

Интересно! По украинскому законодательству, за пьяное вождение нарушителям грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением водительского удостоверения на год.