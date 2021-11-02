Трагический случай произошел на проспекте Черновола. Медики скорой пытались спасти водителя.

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Водитель маршрутки скончался из-за сердечного приступа за рулем

На проспекте Черновола в центре Львова примерно в 13:40 55-летнему водителю автобуса №47а стало плохо за рулем. Маршрутка внезапно выехала на тротуар, снесла несколько металлических столбцов и дорожный знак. Кроме того, автобус едва не въехал в бетонную электроопору.

В момент ДТП в салоне находились пассажиры. Однако предварительно известно, что в результате аварии никто из них не пострадал.



Водитель автобуса скончался за рулем / Фото ZAXID.NET

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У водителя случился сердечный приступ

Маршрут №47а обслуживает АТП-1. В пресс-службе предприятия рассказали, что за рулем автобуса находился 55-летний львовянин. ДТП произошло из-за того, что ему внезапно стало плохо.

Сначала помощь мужчине оказывали пассажиры. Позже на место приехала скорая. Медики пытались спасти водителю жизнь, однако ничего не удалось. Предварительная причина смерти мужчины – сердечный приступ.

Смотрите фото с места ДТП / Фото "Зручне місто" и "Варта 1"