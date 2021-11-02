Трагічний випадок трапився на проспекті Чорновола. Медики швидкої намагалися врятувати водія.

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Автобус ледь не в'їхав у бетонний стовп

На проспекті Чорновола у центрі Львова приблизно о 13:40 55-річному водію автобуса №47а стало погано за кермом. Маршрутка раптово виїхала на тротуар, знесла кілька металевих стовпців та дорожній знак. Окрім того, автобус ледь не в'їхав у бетонну електроопору.

У момент ДТП в салоні перебували пасажири. Однак попередньо відомо, що внаслідок аварії ніхто з них не постраждав.



Водій автобуса помер за кермом / Фото ZAXID.NET

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У водія трапився серцевий напад

Маршрут №47а обслуговує АТП-1. У пресслужбі підприємства розповіли, що за кермом автобуса перебував 55-річний львів'янин. ДТП трапилась через те, що йому раптово стало зле.

Спочатку допомогу чоловікові надавали пасажири. Пізніше на місце приїхала швидка. Медики намагались врятувати водієві життя, однак нічого не вдалося. Попередня причина смерті чоловіка – серцевий напад.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Зручне місто" та "Варта 1"