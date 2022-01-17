Аноним сообщил о заминировании технологического колледжа "Львовской политехники"

В полицию 17 января поступило анонимное сообщение о заминировании технического колледжа НУ ЛП. Правоохранители эвакуировали всех работников и студентов учебного заведения.

Сейчас правоохранители пытаются найти взрывчатку. Также они устанавливают личность анонима.

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Во Львове сообщили о заминировании колледжа

Правоохранителям 17 января поступило сообщение о минировании технологического профессионального колледжа Национального университета "Львовская политехника". Учебное заведение расположено на проспекте святого Иоанна Павла II, 15.

На место происшествия немедленно выехали полицейские, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины. Также, по словам очевидцев, возле колледжа стоит карета скорой.

Сейчас правоохранители обследуют помещения учебного заведения и прилегающие территории. Студентов и работников колледжа эвакуируют.

В Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования . Нарушителю грозит наказание – от 2 до 6 лет в тюрьме.

Смотрите видео эвакуации студентов:

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