Аноним угрожал взорвать Львовгаз авиационной бомбой

Неизвестный 13 января угрожал взорвать здание Львовгаза. После обследования взрывчатки там так и не нашли.

Сообщение о заминировании поступило в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Неизвестный сообщил о заминировании Львовгаза

Примерно в 18:15 в полицию позвонил неизвестный. Злоумышленник угрожал взорвать авиационной бомбой административное здание Львовгаза на улице Золотой, 42.

На место происшествия немедленно приехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других отделов полиции. В 20:00 они завершили обследование помещений и прилегающей территории здания. Взрывного устройства не нашли.

Правоохранители не эвакуировали людей из помещений, ведь они проводили осмотр в нерабочее время. Сейчас полиция пытается установить личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

Коротко о последних сообщениях о заминировании в Украине

В Черкасскую полицию 13 января поступило анонимное сообщение о заминировании всех торговых центров города. Правоохранители взрывчатки не нашли.

В Кривом Роге в тот же день полицейские также искали взрывчатку в нескольких торговых центрах. О "заминировании" им сообщили "Воины Аллаха". В мусульманской общине Днепра инцидент назвали провокацией.

В Херсоне правоохранители тоже проверяли информацию о заминировании ряда ТРЦ. К работе привлекли взрывотехников и кинологов.

Массовые сообщения об угрозе взрыва в ТРЦ и учебных заведениях не обошли и Киев. Кинологам и взрывотехникам пришлось проверять многие объекты.