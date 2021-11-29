Авто разбило вдребезги: Lexus и Skoda столкнулись на встречной во Львове
Источник:полиция Львовщины
Во Львове 28 ноября на встречной полосе столкнулись Lexus и Skoda. В результате аварии 4 человека попали в больницу.
Сокрушительное ДТП произошло на улице Винница. Среди пострадавших была несовершеннолетняя.
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Травмировались 4 человека
Правоохранители предварительно установили, что примерно в 1: 00 на улице Винница водитель автомобиля Lexus RX300, 37-летний львовянин, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, за рулем которого находился 35-летний львовянин.
В результате ДТП машины очень повредились. Оба водителя получили травмы, поэтому медики отвезли их в больницу. Также госпитализировали 2 пассажирок Skoda Fabia – львовянок в возрасте 15 и 36 лет.
Машины столкнулись на встречной полосе / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии. Назначены экспертизы.
4 человека травмировались / Фото полиции Львовщины