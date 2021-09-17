Концерт начнется в 20:00 на площади перед Львовским национальным университетом имени Ивана Франко. Выступление группы будут транслировать онлайн.

К теме Во Львове состоится большой бесплатный концерт "Океана Эльзы"

На концерт "Океана Эльзы" будут пускать не всех

По случаю 360-летия ЛНУ имени Франко во Львове 18 сентября состоится большой концерт "Океана Эльзы". Вход на мероприятие – бесплатный. Однако выступление группы смогут посетить не все.

Принимая во внимание рост заболеваемости и учитывая распоряжение городского головы "О проведении концерта группы "Океан Эльзы", мы все вместе должны придерживаться карантинных требований,

– отметили организаторы.

Проход на концерт разрешат только вакцинированным и людям с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме этого, перед концертом все желающие, чтобы иметь возможность пройти к сцене, смогут прививаться против коронавируса в мобильных пунктах на площади.

Доступ на площадь будут разрешать только при наличии одного из следующих документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный в приложении "Дия" или печатный от семейного врача);

отрицательный тест на COVID19, сделанный за 72 часа до события, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или ПЦР-тест;

справка о получении первой дозы вакцины от COVID-19.

Организаторы рассказали, что все желающие, которые хотят попасть на концерт и еще не привились, должны получить первую дозу к вечеру 18 сентября. Детей будут пускать вместе с родителями. Они будут проходить свободно – без тестов или вакцинации. Также это касается подростков до 16 лет. Все посетители концерта должны находиться в масках.

Кроме этого, посетителей просят проходить на выступление вовремя, чтобы с учетом контроля безопасности комфортно пройти на площадь. Контрольно-пропускные пункты начнут работать с 18:00. В свою очередь, концерт начнется в 20:00

Заметьте! Все, кто не имеет документов о вакцинации или о негативном результате теста на коронавирус, могут присоединиться к концерту онлайн на ютуб-каналах "Океан Эльзы", "Твоє місто" или Zaxid.net.



Схема входов и расположения служб на концерте / Фото "Океан Эльзы"