Концерт розпочнеться о 20:00 на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка. Виступ гурту транслюватимуть онлайн.

До теми У Львові відбудеться великий безкоштовний концерт "Океану Ельзи"

На концерт "Океану Ельзи" пускатимуть не всіх

З нагоди 360-річчя ЛНУ імені Франка у Львові 18 вересня відбудеться великий концерт "Океану Ельзи". Вхід на захід – безкоштовний. Однак виступ гурту зможуть відвідати не всі.

Зважаючи на ріст захворюваності та враховуючи розпорядження міського голови "Про проведення концерту гурту "Океан Ельзи", ми всі разом маємо дотримуватись виконання карантинних вимог,

– зазначили організатори.

Прохід на концерт дозволять лише вакцинованим та людям з негативним ПЛР-тестом. Окрім цього, перед концертом усі охочі, щоб мати змогу пройти до сцени, зможуть щепитись проти коронавірусу в мобільних пунктах на площі.

Доступ на площу дозволятимуть лише за наявності одного з таких документів:

сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (електронний у додатку "ДІЯ" або друкований від сімейного лікаря);

негативний тест на COVID19, зроблений за 72 години до події, – експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 або ПЛР-тест;

довідка про отримання першої дози вакцини від COVID-19.

Організатори розповіли, що усі охочі, які хочуть потрапити на концерт і ще не щепились, повинні отримати першу дозу до вечора 18 вересня. Дітей пускатимуть разом з батьками. Вони проходитимуть вільно – без тестів чи вакцинації. Також це стосується підлітків до 16 років. Усі відвідувачі концерту повинні перебувати у масках.

Окрім цього, відвідувачів просять проходити на виступ вчасно, аби з урахуванням контролю безпеки комфортно пройти на площу. Контрольно-пропускні пункти розпочнуть працювати з 18:00. Своєю чергою, концерт розпочнеться о 20:00

Зауважте! Усі, хто не має документів про вакцинацію або про негативний результат тесту на коронавірус, можуть долучитись до концерту онлайн на ютуб-каналах "Океан Ельзи", "Твоє місто" або Zaxid.net.



Схема входів та розташування служб на концерті / Фото "Океан Ельзи"