Без паники и с предостережением: какая ситуация во Львове после вторжения России в Украину

Львов, как и вся страна, 24 февраля проснулся от новости о вторжении России на территорию Украины. Власти города немедленно записали обращение к жителям, а также раздавались сирены.

Еще до обеда город оправился от шокового состояния, однако все же чувствуется беспокойство. Какова ситуация сейчас на улицах Львова, читайте в материале 24 канала.

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Раздавались сирены воздушной тревоги

Примерно в 7 часов утра впервые раздались сирены воздушной тревоги. Их запустил Департамент гражданского развития. Также звучало оповещение с призывом к гражданам прийти в укрытия. Также этот призыв транслировали по "Украинскому радио" и "Общественное Львов".

Работа системы оповещения о воздушной опасности: смотрите видео

Впоследствии сигнал воздушной тревоги периодически повторялся в течение 2 – 3 часов. Несмотря на это, на улицах все же было много людей.

Обновили интерактивную карту укрытий Львова. В городе их более 6 тысяч.

Все укрытия в городе Львов / Карта google

Большие очереди к банкоматам

Работники продуктовых магазинов сообщают всем покупателям, что с утра заплатить можно только наличными. Это объясняют тем, что терминалы не имеют связи.

Поэтому под большинством банкоматов на улицах Львова сейчас стоят большие очереди. В части из них уже установлено ограничение – выдают лишь до 3 тысяч гривен. Люди в очереди спокойные.

Очереди у банкоматов и отделений банка / Фото 24 канала, Марты Кушки и Дмитрия Москвича

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый написал о положении с наличными. Ему в Нацбанке сообщили, что пока нет никаких проблем, однако уже ввели ограничения. А именно, каждый гражданин может получить в отделении банка лишь до 100 тысяч гривен.

На АЗС приходится долго ждать

На большинстве автозаправочных станций города стоят колонны автомобилей. Они практически не уменьшаются, а кое-где даже вырастают. Также на части улиц образовались пробки. Особенно на тех, которые близки к выезду из города.

Пробки во Львове по состоянию на 11 часов / Скриншот 24 канала

На Вашингтона ситуация такая – затор, как был, так и есть. На улицах стало больше людей, кто-то совсем не спешит, а другие несут сумки и будто едут куда,

– рассказала журналистка 24 канала Ольга Котив.

Образовались очереди на АЗС во Львове: смотрите видео

Люди покупают лекарства

Возле большинства аптек стоят небольшие очереди. Поэтому преимущественно там увеличено количество провизоров, которые работают в усиленном режиме.

Благодаря этому очереди не накапливаются и люди в них не паникуют. В основном в аптеках покупают лекарства не для скорой домедицинской помощи.

Люди возле аптек на улице Сахарова во Львове / Фото 24 канала

Очереди в продуктовые магазины

У большинства продуктовых магазинов и внутри них также много покупателей. Люди скупают большое количество различных товаров: от круп до бытовой химии.

Очередь возле одного из магазинов Львова: смотрите видео

Однако нельзя сказать, что накопление припасов у львовян сейчас происходит в бешеных темпах. По большей части покупатели выходят только с одним пакетом.

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Львовяне увеличивают запасы питьевой воды

Возле терминалов с водой в разных точках Львова аншлаг примерно с 8 утра. Люди набирают по 2-3 пятилитровых бутылки воды.

Но есть и те, кто приходит с большим количеством емкостей. Набирают воду и в бутыли для кулеров. Также стремительно уменьшается количество больших бутылок с водой в магазинах.



Очередь к терминалу с водой / Фото 24 канала, Алина Олиховская

Призывали быть осмотрительными

Уже провели брифинг по ситуации во Львовской области. В нем приняли участие руководители области, Львова и правоохранители. Они призвали не паниковать и сказали, как сейчас нужно действовать.

Брифинг по ситуации во Львовской области: смотрите видео

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