Еще до обеда город оправился от шокового состояния, однако все же чувствуется беспокойство. Какова ситуация сейчас на улицах Львова, читайте в материале 24 канала.
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Раздавались сирены воздушной тревоги
Примерно в 7 часов утра впервые раздались сирены воздушной тревоги. Их запустил Департамент гражданского развития. Также звучало оповещение с призывом к гражданам прийти в укрытия. Также этот призыв транслировали по "Украинскому радио" и "Общественное Львов".
Работа системы оповещения о воздушной опасности: смотрите видео
Впоследствии сигнал воздушной тревоги периодически повторялся в течение 2 – 3 часов. Несмотря на это, на улицах все же было много людей.
Обновили интерактивную карту укрытий Львова. В городе их более 6 тысяч.
Все укрытия в городе Львов / Карта google
Большие очереди к банкоматам
Работники продуктовых магазинов сообщают всем покупателям, что с утра заплатить можно только наличными. Это объясняют тем, что терминалы не имеют связи.
Поэтому под большинством банкоматов на улицах Львова сейчас стоят большие очереди. В части из них уже установлено ограничение – выдают лишь до 3 тысяч гривен. Люди в очереди спокойные.
Очереди у банкоматов и отделений банка / Фото 24 канала, Марты Кушки и Дмитрия Москвича
Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый написал о положении с наличными. Ему в Нацбанке сообщили, что пока нет никаких проблем, однако уже ввели ограничения. А именно, каждый гражданин может получить в отделении банка лишь до 100 тысяч гривен.
На АЗС приходится долго ждать
На большинстве автозаправочных станций города стоят колонны автомобилей. Они практически не уменьшаются, а кое-где даже вырастают. Также на части улиц образовались пробки. Особенно на тех, которые близки к выезду из города.
Пробки во Львове по состоянию на 11 часов / Скриншот 24 канала
На Вашингтона ситуация такая – затор, как был, так и есть. На улицах стало больше людей, кто-то совсем не спешит, а другие несут сумки и будто едут куда,
– рассказала журналистка 24 канала Ольга Котив.
Образовались очереди на АЗС во Львове: смотрите видео
Люди покупают лекарства
Возле большинства аптек стоят небольшие очереди. Поэтому преимущественно там увеличено количество провизоров, которые работают в усиленном режиме.
Благодаря этому очереди не накапливаются и люди в них не паникуют. В основном в аптеках покупают лекарства не для скорой домедицинской помощи.
Люди возле аптек на улице Сахарова во Львове / Фото 24 канала
Очереди в продуктовые магазины
У большинства продуктовых магазинов и внутри них также много покупателей. Люди скупают большое количество различных товаров: от круп до бытовой химии.
Очередь возле одного из магазинов Львова: смотрите видео
Однако нельзя сказать, что накопление припасов у львовян сейчас происходит в бешеных темпах. По большей части покупатели выходят только с одним пакетом.
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Львовяне увеличивают запасы питьевой воды
Возле терминалов с водой в разных точках Львова аншлаг примерно с 8 утра. Люди набирают по 2-3 пятилитровых бутылки воды.
Но есть и те, кто приходит с большим количеством емкостей. Набирают воду и в бутыли для кулеров. Также стремительно уменьшается количество больших бутылок с водой в магазинах.
Очередь к терминалу с водой / Фото 24 канала, Алина Олиховская
Призывали быть осмотрительными
Уже провели брифинг по ситуации во Львовской области. В нем приняли участие руководители области, Львова и правоохранители. Они призвали не паниковать и сказали, как сейчас нужно действовать.
Брифинг по ситуации во Львовской области: смотрите видео