Ще до обіду місто оговталося від шокового стану, проте все ж відчувається неспокій. Яка ситуація зараз на вулицях Львова, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Лунали сирени повітряної тривоги

Приблизно о 7 годині ранку вперше пролунали сирени повітряної тривоги. Їх запустив Департамент цивільного захисту. Також звучало сповіщення із закликом до громадян прийти до укриттів. Також цей заклик транслювали по "Українському радіо" та "Суспільне Львів".

Робота системи оповіщення про повітряну небезпеку: дивіться відео

Згодом сигнал повітряної тривоги періодично повторювався протягом 2 – 3 годин. Попри це, на вулицях все ж було багато людей.

Оновили інтерактивну карту укриттів Львова. У місті їх є понад 6 тисяч.

Всі укриття в місті Львів / Карта google

Великі черги до банкоматів

Працівники продуктових магазинів повідомляють усіх покупців, що від ранку заплатити можна лише готівкою. Це пояснюють тим, що термінали не мають зв'язку.

Тому під більшістю банкоматів на вулицях Львова зараз стоять великі черги. В частини з них уже встановлене обмеження – видають лише до 3 тисяч гривень. Люди в черзі спокійні.

Черги біля банкоматів і відділень банку / Фото 24 каналу, Марти Кушки та Дмитра Москвича

Згодом мер Львова Андрій Садовий написав про становище з готівкою. Йому в нацбанку повідомили, що наразі немає жодних проблем, проте вже ввели обмеження. А саме, кожен громадянин може отримати у відділенні банку лише до 100 тисяч гривень.

На АЗС доводиться довго чекати

На більшості автозаправних станцій міста стоять колони автомобілів. Вони практично не зменшуються, а подекуди навіть виростають. Також на частині вулиці утворилися затори. Особливо на тих, які близькі до виїзду з міста.



Затори у Львові станом на 11 годину / Скриншот 24 каналу

На Вашингтона ситуація така – затор, як був, так і є. На вулицях стало більше людей, хтось геть не поспішає, а інші несуть сумки й ніби їдуть кудись,

– розповіла журналістка 24 каналу Ольга Котів.

Утворилися черги на АЗС у Львові: дивіться відео

Люди купують ліки

Біля більшості аптек стоять невеликі черги. Тому переважно там збільшена кількість провізорів, які працюють у посиленому режимі.

Завдяки цьому черги не накопичуються та люди в них не панікують. Здебільшого в аптеках купують ліки не для швидкої домедичної допомоги.

Люди біля аптек на вулиці Сахарова у Львові / Фото 24 каналу

Черги до продуктових магазинів

Біля більшості продуктових магазинів і всередині них також багато покупців. Люди скупляють велику кількість різних товарів: від круп до побутової хімії.

Черга біля одного з магазинів Львова: дивіться відео

Проте не можна сказати, що накопичення припасів у львів'ян зараз відбувається в шалених темпах. Здебільшого покупці виходять лише з одним пакетом.

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Львів'яни збільшують запаси питної води

Біля терміналів із водою в різних точках Львова аншлаг приблизно від 8 ранку. Люди набирають по 2 – 3 п'ятилітрових пляшки води.

Але є й ті, хто приходить із більшою кількістю місткостей. Набирають воду й у бутлі для кулерів. Також стрімко зменшується кількість великих пляшок із водою в магазинах.



Черга до термінала з водою / Фото 24 каналу, Аліна Оліховська

Закликали бути обачними

Уже провели брифінг щодо ситуації на Львівщині. У ньому взяли участь керівники області, Львова та правоохоронці. Вони закликали не панікувати й сказали, як зараз потрібно діяти.

Брифінг щодо ситуації на Львівщині: дивіться відео

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