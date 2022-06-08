Без Толстого и Чехова: во Львове запустили голосование за новые названия для "русских" улиц

В первый блок улиц, которые хотят переименовать, попали 14 наименований. Жителей Львова призывают участвовать в голосовании.

Об этом сообщили 8 июня во Львовском городском совете. Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко назвал улицы, которые попадут в переименование.

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Речь идет о таких названиях:

Карла Брюллова;

Александра Герцена;

Михаила Глинки;

Дагестанская;

Василия Жуковского;

Петра Козланюка;

Владимира Короленко;

Николая Некрасова;

Ивана Сеченова;

Льва Толстого;

Антона Чехова;

Чувашская;

Николая Скрипника;

Николая Кибальчича.

Как будет проходить голосование

Предложение к каждой улице, которая получит больше голосов, сразу получит один голос, который примет во внимание рабочая группа, когда будет утверждать новое название улицы. Финальное решение будут принимать депутаты на сессии Львовского горсовета.

Проголосовать можно до 15 июня. Сделать это можно по ссылке на сайте горсовета.

Будет ли дискомфорт для жителей

Всего во Львовской территориальной общине хотят дерусифицировать 53 улицы. Они до сих пор называются в честь российских деятелей или ассоциируются с Российской империей, Россией или пропагандой.

"Специальная рабочая группа рассмотрела каждое предложение, направленное жителями Львова, общественными организациями, научными и художественными институтами. На их основании и сформировали список топонимов для переименования", - пояснили в горсовете.

Добавили, что после переименования жители не будут менять документы. Нужно сделать это только предприниматели, но предложение будет бесплатным.

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Какие названия предлагают

Среди возможных новых названий львовянам предлагают как выдающихся местных деятелей, так и других городов. Также есть топонимы, связанные с русско-украинской войной. В частности, есть предложения назвать улицы Чернобаевской, Херсонской, Мариупольской, Героев Мариуполя.

Кроме этого, есть предложение для улицы Юрия Руфа (Дадака) – украинского военного, который погиб 1 апреля 2022 года во время полномасштабного вторжения. Он был поэтом, общественным деятелем и основателем литературного проекта "Дух Нации".

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