Про це повідомили 8 червня у Львівській міській раді. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко назвав вулиці, які потраплять до перейменування.

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Мовиться про такі назви:

Карла Брюллова;

Олександра Герцена;

Михайла Глінки;

Дагестанська;

Василя Жуковського;

Петра Козланюка;

Володимира Короленка;

Миколи Некрасова;

Івана Сєченова;

Льва Толстого;

Антона Чехова;

Чуваська;

Миколи Скрипника;

Миколи Кибальчича.

Як відбуватиметься голосування

Пропозиція до кожної вулиці, яка отримає найбільше голосів, одразу отримає один голос, який візьме до уваги робоча група, коли затверджуватиме нову назву вулиці. Фінальне рішення ухвалюватимуть депутати на сесії Львівської міськради.

Проголосувати можна до 15 червня. Зробити це можна за посиланням на сайті міськради.

Чи буде дискомфорт для мешканців

Всього у Львівській територіальній громаді хочуть дерусифікувати 53 вулиці. Вони досі мають назву на честь російських діячів або асоціюються з Російською імперією, Росією чи пропагандою.

"Спеціальна робоча група розглянула кожну пропозицію, надіслану мешканцями Львова, громадськими організаціями, науковими та мистецькими інституціями. На їхній підставі й сформували список топонімів для перейменування", – пояснили у міськраді.

Додали, що після перейменування мешканці не змінюватимуть документи. Потрібно зробити це лише підприємці, але пропозиція буде безплатною.

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Які назви пропонують

Серед можливих нових назв львів'янам пропонують як і видатних місцевих діячів, так і з інших міст. Також є топоніми, що пов'язані з російсько-українською війною. Зокрема, є пропозиції назвати вулиці Чорнобаївською, Херсонською, Маріупольською, Героїв Маріуполя.

Крім цього є пропозиція для вулиці Юрія Руфа (Дадака) – українського військового, який загинув 1 квітня 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Він був поетом, громадським діячем та засновником літературного проєкту "Дух Нації".

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