Список 24 травня затвердила спеціальна робоча група при Львівській міській раді. До неї входять міські посадовці, історики, професори вишів та науковці. Спершу у списку топонімів, які необхідно перейменувати, було 30 пунктів, однак на засіданні його розширили до 53.

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Які вулиці повинні перейменувати у Львові

У місті Львів:

  • Боткіна,
  • Брюллова,
  • Венеціанова,
  • Врубеля,
  • Герцена,
  • Глінки,
  • Дагестанська,
  • Жуковського,
  • Козланюка,
  • Комарова,
  • Короленка,
  • Корякська,
  • Курильська,
  • Мельничука,
  • Менделєєва,
  • Михальчука,
  • Некрасова,
  • Павлова,
  • Перова,
  • Рилєєва,
  • Россі,
  • Сеченова,
  • Толстого,
  • Чайковського,
  • Чехова,
  • Чуваська,
  • Шеремети,
  • Ковалевської,
  • Лобачевського,
  • Засядька,
  • Кибальчича,
  • Філатова,
  • Айвазовського,
  • Жемчужникова,
  • Скрипника,
  • Братня,
  • Визвольна,
  • Металістів,
  • Заводська,
  • Переможна,
  • Шумського.

Під перейменування підпадають і деякі вулиці у:

  • Винниках – Гагаріна, Жуковського, Засядька, Лермонтова, Ціолковського, Довганика,
  • Рудному – Гагаріна, Короленка, Менделєєва, Невського, Марченка,
  • Підрясному – Мічуріна (СК "Сокіл).

Що далі

Список, узгоджений робочою групою, повинні розглянути депутати міської ради на сесії. Коли його погодять і вони, спеціальна комісія розглядатиме варіанти перейменувань.

Нові назви для львівських вулиць обиратимуть, враховуючи розташування, історичний контекст та думку громадськості. Наразі робоча група отримала від містян вже більше ніж 100 пропозицій з різноманітними варіантами.

За інформацією міськради, перейменування вулиць не зобов'язує львів'ян, які на них мешкають, змінювати документи. Однак підприємцям отримати нові документи все ж доведеться.

У Києві також перейменують вулиці, пам'ятники та станції метро

"Дерусифікація" набирає обертів і в українській столиці. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про те, що у Києві триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць та інших топонімів. Він влучно зауважив, що "у нас достатньо своїх героїв", і вони більше заслуговують на те, щоб їхніми іменами називали вулиці, площі та парки.

Зокрема, на початку травня українці обирали нові назви для столичних станцій метро. Це робили за допомогою онлайн-голосування, до якого долучилися понад 170 тисяч людей.

За його результатами визначили, що українці хотіли б перейменувати станції так:

  • "Берестейську" на "Бучанську",
  • "Площа Льва Толстого" на "Василя Стуса",
  • "Героїв Дніпра" на "Героїв України",
  • "Мінську" на "Варшавську",
  • "Дружби народів" на "Ботанічну".

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