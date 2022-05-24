Список 24 травня затвердила спеціальна робоча група при Львівській міській раді. До неї входять міські посадовці, історики, професори вишів та науковці. Спершу у списку топонімів, які необхідно перейменувати, було 30 пунктів, однак на засіданні його розширили до 53.

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Які вулиці повинні перейменувати у Львові

У місті Львів:

Боткіна,

Брюллова,

Венеціанова,

Врубеля,

Герцена,

Глінки,

Дагестанська,

Жуковського,

Козланюка,

Комарова,

Короленка,

Корякська,

Курильська,

Мельничука,

Менделєєва,

Михальчука,

Некрасова,

Павлова,

Перова,

Рилєєва,

Россі,

Сеченова,

Толстого,

Чайковського,

Чехова,

Чуваська,

Шеремети,

Ковалевської,

Лобачевського,

Засядька,

Кибальчича,

Філатова,

Айвазовського,

Жемчужникова,

Скрипника,

Братня,

Визвольна,

Металістів,

Заводська,

Переможна,

Шумського.

Під перейменування підпадають і деякі вулиці у:

Винниках – Гагаріна, Жуковського, Засядька, Лермонтова, Ціолковського, Довганика,

Рудному – Гагаріна, Короленка, Менделєєва, Невського, Марченка,

Підрясному – Мічуріна (СК "Сокіл).

Що далі

Список, узгоджений робочою групою, повинні розглянути депутати міської ради на сесії. Коли його погодять і вони, спеціальна комісія розглядатиме варіанти перейменувань.

Нові назви для львівських вулиць обиратимуть, враховуючи розташування, історичний контекст та думку громадськості. Наразі робоча група отримала від містян вже більше ніж 100 пропозицій з різноманітними варіантами.

За інформацією міськради, перейменування вулиць не зобов'язує львів'ян, які на них мешкають, змінювати документи. Однак підприємцям отримати нові документи все ж доведеться.

У Києві також перейменують вулиці, пам'ятники та станції метро

"Дерусифікація" набирає обертів і в українській столиці. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про те, що у Києві триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць та інших топонімів. Він влучно зауважив, що "у нас достатньо своїх героїв", і вони більше заслуговують на те, щоб їхніми іменами називали вулиці, площі та парки.

Зокрема, на початку травня українці обирали нові назви для столичних станцій метро. Це робили за допомогою онлайн-голосування, до якого долучилися понад 170 тисяч людей.

За його результатами визначили, що українці хотіли б перейменувати станції так:

"Берестейську" на "Бучанську",

"Площа Льва Толстого" на "Василя Стуса",

"Героїв Дніпра" на "Героїв України",

"Мінську" на "Варшавську",

"Дружби народів" на "Ботанічну".

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