Список 24 мая утвердила специальная рабочая группа Львовского городского совета. В нее входят городские чиновники, историки, профессора вузов и ученые. Сначала в списке топонимов, которые нужно переименовать, было 30 пунктов, однако на заседании его расширили до 53.

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Какие улицы должны переименовать во Львове

В городе Львов:

  • Боткина,
  • Брюллова,
  • Венецианова,
  • Врубель,
  • Герцена,
  • Глинки,
  • Дагестанская,
  • Жуковского,
  • Козланюка,
  • Комарова,
  • Короленко,
  • Корякская,
  • Курильская,
  • Мельничука,
  • Менделеева,
  • Михальчука,
  • Некрасова,
  • Павлова,
  • Перова,
  • Рылеева,
  • Росси,
  • Сеченова,
  • Толстого,
  • Чайковского,
  • Чехова,
  • Чувашская,
  • Шереметы,
  • Ковалевской,
  • Лобачевского,
  • Засядько,
  • Кибальчича,
  • Филатова,
  • Айвазовского,
  • Жемчужникова,
  • Скрипник,
  • Братня,
  • Освободительная,
  • Металлисты,
  • Заводская,
  • Победоносная,
  • Шумского.

Под переименования подпадают и некоторые улицы в:

  • Винниках – Гагарина, Жуковского, Засядько, Лермонтова, Циолковского, Долганика,
  • Рудном – Гагарина, Короленко, Менделеева, Невского, Марченко,
  • Подрясном – Мичурина (СК "Сокол").

Что дальше

Список согласованный рабочей группой должны рассмотреть депутаты городского совета на сессии. Когда его согласуют и они, специальная комиссия будет рассматривать варианты переименований.

Новые названия для львовских улиц будут выбирать, учитывая расположение, исторический контекст и мнение общественности. Сейчас рабочая группа получила от горожан уже более 100 предложений с разными вариантами.

По информации горсовета, переименование улиц не обязывает львовян, проживающих на них, изменять документы. Однако предпринимателям получить новые документы все-таки придется.

В Киеве также переименуют улицы, памятники и станции метро

"Дерусификация" набирает обороты и в украинской столице. Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал о том, что в Киеве продолжается дискуссия по переименованию станций метро, улиц и других топонимов. Он метко заметил, что "у нас достаточно своих героев" , и они больше заслуживают того, чтобы их именами называли улицы, площади и парки.

В частности, в начале мая украинцы выбирали новые названия для столичных станций метро . Это делали с помощью онлайн-голосования, к которому приобщились более 170 тысяч человек.

По его результатам определили, что украинцы хотели бы переименовать станции так:

  • "Берестейскую" на "Бучанскую",
  • "Площадь Льва Толстого" на "Василия Стуса",
  • "Героев Днепра" на "Героев Украины",
  • "Минскую" на "Варшавске",
  • "Дружбы народов" на "Ботаническую".

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