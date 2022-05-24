Список 24 мая утвердила специальная рабочая группа Львовского городского совета. В нее входят городские чиновники, историки, профессора вузов и ученые. Сначала в списке топонимов, которые нужно переименовать, было 30 пунктов, однако на заседании его расширили до 53.
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Какие улицы должны переименовать во Львове
В городе Львов:
- Боткина,
- Брюллова,
- Венецианова,
- Врубель,
- Герцена,
- Глинки,
- Дагестанская,
- Жуковского,
- Козланюка,
- Комарова,
- Короленко,
- Корякская,
- Курильская,
- Мельничука,
- Менделеева,
- Михальчука,
- Некрасова,
- Павлова,
- Перова,
- Рылеева,
- Росси,
- Сеченова,
- Толстого,
- Чайковского,
- Чехова,
- Чувашская,
- Шереметы,
- Ковалевской,
- Лобачевского,
- Засядько,
- Кибальчича,
- Филатова,
- Айвазовского,
- Жемчужникова,
- Скрипник,
- Братня,
- Освободительная,
- Металлисты,
- Заводская,
- Победоносная,
- Шумского.
Под переименования подпадают и некоторые улицы в:
- Винниках – Гагарина, Жуковского, Засядько, Лермонтова, Циолковского, Долганика,
- Рудном – Гагарина, Короленко, Менделеева, Невского, Марченко,
- Подрясном – Мичурина (СК "Сокол").
Что дальше
Список согласованный рабочей группой должны рассмотреть депутаты городского совета на сессии. Когда его согласуют и они, специальная комиссия будет рассматривать варианты переименований.
Новые названия для львовских улиц будут выбирать, учитывая расположение, исторический контекст и мнение общественности. Сейчас рабочая группа получила от горожан уже более 100 предложений с разными вариантами.
По информации горсовета, переименование улиц не обязывает львовян, проживающих на них, изменять документы. Однако предпринимателям получить новые документы все-таки придется.
В Киеве также переименуют улицы, памятники и станции метро
"Дерусификация" набирает обороты и в украинской столице. Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал о том, что в Киеве продолжается дискуссия по переименованию станций метро, улиц и других топонимов. Он метко заметил, что "у нас достаточно своих героев" , и они больше заслуживают того, чтобы их именами называли улицы, площади и парки.
В частности, в начале мая украинцы выбирали новые названия для столичных станций метро . Это делали с помощью онлайн-голосования, к которому приобщились более 170 тысяч человек.
По его результатам определили, что украинцы хотели бы переименовать станции так:
- "Берестейскую" на "Бучанскую",
- "Площадь Льва Толстого" на "Василия Стуса",
- "Героев Днепра" на "Героев Украины",
- "Минскую" на "Варшавске",
- "Дружбы народов" на "Ботаническую".
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