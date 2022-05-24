Новой услугой во Львовском городском управлении успели воспользоваться 9 человек. Еще одна женщина протестовала нововведения в Дрогобычском отделе.

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Украинцы радуются и говорят, что теперь можно сэкономить время. Раньше ведь нужно было сначала получить ID-карту, а тогда уже можно было оформлять загранпаспорт. Весь процесс длился гораздо дольше. Теперь же это можно сделать одновременно.

Основания для одновременного изготовления двух документов

Изготовление ID-карты впервые в 14 лет;

оформление или обмен для лица, которого суд признал недееспособным или с ограниченной дееспособностью;

оформление или обмен лицу, которое не может передвигаться самостоятельно из-за длительного расстройства здоровья и требующего срочного лечения за границей. Эту информацию должна подтвердить медицинская справка, оформленная в законном порядке;

изготовление документов из-за их утраты или изменения персональных данных.

Сколько стоит такая услуга

Изготовление ID-карты и загранпаспорта за 20 рабочих дней стоит 1 105 гривен , а за 7 дней – 1 583 гривны.

Кстати, если оформлять документы впервые в 14 лет, то нужно платить только за загранпаспорт.

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Во Львовской миграционной службе отметили, что такая услуга стала возможной после вступления в силу закона "О реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу".

Обратите внимание! На период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

Во Львове начали одновременно производить загранпаспорт и ID-карту / Фото Миграционной службы во Львовской области

Отметим, что в начале войны в Украине Государственная миграционная служба прекратила свою работу . Ее возобновили 15 марта. Изготовить новые документы и вклеить фото в старые можно на тех территориях Украины, где не ведутся активные боевые действия.

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