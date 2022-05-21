На событии обсуждали, как быстро восстановить критически важный сектор общественной жизни. Для этого собрались представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, международных институций, бизнеса и финансовых учреждений.

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Что обсуждали на событии

Как отметила нардеп Галина Васильченко, во время форума поднимались вопросы экономической ситуации нашего государства и монетарной политики на фоне нынешних вызовов.

Формировать видение послевоенного обновления Украины важно уже сегодня. Прежде всего, чтобы, когда мы победим, у нас было четкое понимание, что мы должны делать дальше,

– написала она.

"Победа будет тогда, когда отстроим государство"

На форуме выступил городской глава Андрей Садовый. Он отметил, что важно создать реабилитационный центр для пострадавших из-за войны, обеспечить временным жильем переселенцев и построить частные и коммунальные индустриальные парки (в том числе на территории бывшего автомобильного завода).

"Наша победа состоится не тогда, когда закончится война, а тогда, когда мы отстроим государство. Ведь каждый день неотстроенного государства – это возможность врага напасть на нас снова", – заметил Садовый.

Какие самые главные направления развития

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подчеркнул, что нужно приложить максимум усилий, чтобы ситуацию в экономике Украины изменить. Он отметил, что все областные деньги и программы сконцентрировали на трех направлениях:

помощь бизнесу, переезжающего на Львовщину;

поддержка малых фермерских хозяйств и выращивание нишевых культур;

поддержка малого бизнеса, который поселяет переселенцев.

Также Козицкий отметил важность качественного образования для детей, решения проблемы с жильем для переселенцев и развития логистики.

Кстати! Как отметил Козицкий, Львовская область в экономической сфере сейчас – на первом месте в Украине по всем показателям.

Весенний деловой форум во Львове / Фото из фейсбука Максима Козицкого

На форуме выступил посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Он, в частности, поделился опытом Израиля в сфере развития инновационной экономики и поднял вопросы стратегии развития Украины в 2030 году.

В каком формате проходил форум

Известно, что ежегодный форум проходил в формате вебинара – для безопасности. Участвовать в мероприятии могли только партнеры события и спикеры.

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