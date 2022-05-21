На події обговорювали, як швидко відновити критично важливий сектор суспільного життя. Для цього зібралися представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, міжнародних інституцій, бізнесу і фінансових установ.

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Що обговорювали на події

Як відзначила нардепка Галина Васильченко, під час форуму підіймали питання економічної ситуації нашої держави та монетарної політики на тлі нинішніх викликів.

Формувати візію післявоєнного відновлення України важливо вже сьогодні. Передусім, щоб коли ми переможемо, у нас було чітке розуміння, що ми маємо робити далі,

– написала вона.

"Перемога буде тоді, коли відбудуємо державу"

На форумі зокрема виступив міський голова Андрій Садовий. Він наголосив, що важливо створити реабілітаційний центр для постраждалих через війну, забезпечити тимчасовим житлом переселенців та побудувати приватні й комунальні індустріальні парки (зокрема на території колишнього автомобільного заводу).

"Наша перемога відбудеться не тоді, коли закінчиться війна, а тоді, коли ми відбудуємо державу. Бо кожен день невідбудованої держави – це можливість ворога напасти на нас знову", – зауважив Садовий.

Які найголовніші напрямки розвитку

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що потрібно докласти максимум зусиль, щоб ситуацію в економіці України змінити. Він зауважив, що всі обласні гроші та програми сконцентрували на трьох напрямках:

допомога бізнесу, який переїжджає на Львівщину;

підтримка малих фермерських господарств та вирощування нішевих культур;

підтримка малого бізнесу, який поселяє переселенців.

Також Козицький наголосив на важливості якісної освіти для дітей, розв'язання проблеми із житлом для переселенців та розвиток логістики.

До речі! Як зауважив Козицький, Львівська область в економічній сфері зараз – на першому місці в Україні за всіма показниками.

Весняний діловий форум у Львові / Фото з фейсбуку Максима Козицького

На форумі також виступив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Він зокрема поділився досвідом Ізраїлю у сфері розвитку інноваційної економіки та підійняв питання стратегії розвитку України у 2030 році.

У якому форматі відбувався форум

Відомо, що щорічний форум відбувався у форматі вебінару – задля безпеки. Брати участь у заході безпосередньо мали змогу лише партнери події та спікери.

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