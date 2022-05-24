Про це 24 каналу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Він зазначив, що у Київській міській раді триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць і так далі.

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У нас достатньо своїх героїв

Він наголосив, що потрібно ретельно розглядати перейменування станцій метро, вулиць, площ, а також демонтажу різних пам’ятників. Поворозник зауважив, що необхідно все зробити правильно як з наукової точки зору, так і законодавчої.

У нас достатньо своїх героїв, які мають право, щоб їхні імена були увіковічені у вулицях, площах, скверах, парках українських міст,

– заявив він.

Перейменування продовжуватимуться

За словами Поворозника, на останньому засіданні Київської міської ради депутати вже ухвалили низку рішень стосовно перейменування. Зазначається, що їх заздалегідь підготували, крім того, вони пройшли відповідну процедуру.

Усі інші перейменування Київська міська рада продовжуватиме ухвалювати сесія за сесією,

– додав Поворозник.

У Києві декомунізували арку дружби народів

У Київській міській раді 14 травня ухвалили рішення про декомунізацію назви арки дружби народів. Тепер вона матиме назву – Арка Свободи українського народу.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у міській раді затвердили понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць. За його словами, їх мають передати до музею тоталітаризму.

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Кличко додав, що вони почули думки та критику жителів столиці. Відтак аби не ухвалювати поспішних рішень, міська влада вирішила залучити до процесу перейменування спеціалістів. Зокрема над цим працюватимуть представники Інституту національної пам'яті та інститутів академії наук тощо.

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