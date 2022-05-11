Про це повідомили на сайті Харківської міської ради. В список перейменованих топонімів відносять проспект Московський, узвіз Білгородський, Білгородське шосе та Московський район.

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Список топонімів з минулими та теперішніми назвами:

Проспект Московський перейменували на проспект Героїв Харкова

Узвіз Білгородський – на вулицю Героїв рятувальників

Білгородське шосе – на Харківське шосе

Московський район – на район Салтівський.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, сьогодні нардепи змінили назви лише кількох місць, які вважаються знаковими для харків'ян, проте топонімів, пов'язаних з країною-агресоркою, в місті значно більше.

Терехов запропонував підготувати список інших топонімів, які варто перейменувати, до наступної сесії Харківської міської ради.

І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України,

– наголосив Ігор Терехов.

Дерусифікація українських міст:

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