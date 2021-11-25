Внедрение строгих ограничений было очень сложным для бизнеса. Убытки понесли и гостиницы, и рестораны, и рынки. Ведь туристов стало меньше, а львовяне стали реже ходить в кафе – по крайней мере, так говорят рестораторы.

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Рестораны закрываются из-за низкой прибыли

Суши-бар в самом центре города проработал более 15 лет. Однако из красной зоны он так и не выйдет, потому что закрылся. Карантин повлиял и на посещаемость, и на выручку.

Как пояснил администратор заведения Назар Трупач, на это повлияли карантинные ограничения. Кроме того, аренда помещения дорогая, а прибыль – небольшая, ведь с приближением зимы стало меньше туристов.

Аренду не увеличили, просто кассы стали меньше и тяжело стало выплачивать эту аренду,

– резюмировал Трупач.

А вот некоторые учреждения, например, пиццерии, предпринимателям пришлось временно закрыть – пока Львов не выйдет из красной зоны. Некоторые рестораны работали только на доставку, некоторые просто "законсервировались".

Директор по маркетингу сетей Pizza Celentano и Kumpel Group Соломия Короненко заявила: "Также проблема была, что в этом локдауне, в этой красной зоне, арендаторы не идут нам на уступки, чтобы снизить стоимость аренды. И нет никакой помощи от государства".

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Однако эксперты недвижимости подчеркнули, что стоимость аренды за все время пандемии существенно не росла. По словам директора агентства недвижимости Олега Феника, если считать аренду, то ее стоимость скорее поднялась до определенного уровня и потихоньку снова падает вниз.

Однако это касается аренды. Стоимость недвижимости только растет, как заметил Феник.

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Продажи на рынках снизились в несколько раз

На базарах ситуация более сложная. На некоторых продажи упали в 2 – 3 раза. Продавцы жалуются, что в течение недели могут ничего не продать – из-за карантина покупатель не приходит на рынок.

У нас упали цены, потому что покупателя нужно чем-то заманить. Даже не говорится о каких-либо повышениях. Наоборот падают цены, чтобы хоть что-то продать, потому что нужно заплатить аренду, надо все налоги выплатить,

– объяснила продавщица Вера Чванова.

При этом директор рынка Татьяна Марич подчеркнула, что все работники рынка вакцинированы. "У нас практически 100% получили две (дозы – 24 канала) вакцинации. У нас безопасный рынок", – добавила она.

Отели остались без туристов

Ущерб понесли и гостиницы. В некоторых отметили, что за последний месяц загруженность была ниже 30%. Ведь значительная часть гостей – это бизнес-туристы. Как только объявили красную зону, они все реже приезжают во Львов.

Как рассказал генеральный менеджер одной из львовских гостиниц Тарас Кузик, гостиничный бизнес готовится к внутреннему туризму. Он надеется, что люди поедут на Западную Украину из Киева, Центральной Украины, Восточной отдыхать.

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"Поэтому сейчас мы готовим мощную новогоднюю программу. В Новый Год мы рассчитываем на 100-процентную загруженность", – подчеркнул Кузик.