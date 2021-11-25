Впровадження суворих обмежень було дуже складним для бізнесу. Збитків зазнали як готелі, так і ресторани, ринки. Адже туристів поменшало, а львів'яни почали рідше ходити до кав'ярень – принаймні, таке зауважують ресторатори.

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Ресторани закриваються через низький прибуток

Суші-бар у самому центрі міста працював понад 15 років. Однак з червоної зони він так і не вийде, бо зачинився. Карантин повпливав і на відвідуваність, і на виторг.

Як пояснив адміністратор закладу Назар Трупач, на це вплинули карантинні обмеження. Крім того, оренда приміщення є дорогою, а прибуток – невеликий, адже з наближенням зими стало менше туристів.

Оренду не збільшили, просто каси стали менші і важко стало виплачувати цю оренду,

– резюмував Трупач.

А от деякі установи, до прикладу, піцерії, підприємцям довелося тимчасово закрити – допоки Львів не вийде з червоної зони. Деякі ресторани працювали лише на доставку, деякі просто "законсервовувалися".

Директорка з маркетингу мереж Pizza Celentano і Kumpel Group Соломія Короненко заявила: "Також проблема була, що в оцьому локдауні, оцій червоній зоні, і орендарі не йдуть нам на поступки, щоб зменшити вартість оренди. І немає жодної допомоги від держави".

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Однак експерти з нерухомості підкреслили, що вартість оренди за увесь час пандемії суттєво не зростала. За словами директора агенції нерухомості Олега Феника, якщо рахувати оренду, то її вартість скоріше піднялися до певного рівня і помаленьку знов падають вниз.

Однак, це стосується оренди. Натомість вартість нерухомість лише росте, як зауважив Феник.

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Продажі на ринках знизились у кілька разів

На ринках ситуація складніша. На деяких продажі впали у 2 – 3 рази. Продавці скаржаться, що протягом тижня можуть нічого не продати – через карантин покупець не приходить на ринок.

У нас впали ціни, бо покупця треба чимось заманити. Навіть не мовиться про якісь підвищення. Навпаки падають ціни, щоби хоч щось продати, бо треба заплатити оренду, треба податки всі сплатити,

– пояснила продавчиня Віра Чванова.

При цьому директорка ринку Тетяна Маріч наголосила, що усі працівники ринку є вакцинованими. "У нас практично 100% отримали дві (дози – 24 канал) вакцинації. У нас безпечний ринок", – додала вона.

Готелі залишились без туристів

Збитків зазнали і готелі. У деяких зазначили, що за останній місяць завантаженість була нижчою за 30%. Адже значна частина гостей – це бізнес-туристи. Як тільки оголосили червону зону, вони все рідше приїздять до Львова.

Як розповів генеральний менеджер одного з львівських готелів Тарас Кузик готельний бізнес готується до внутрішнього туризму. Він сподівається, що люди поїдуть на Західну Україну з Києва, з Центральної України, зі Східної відпочивати.

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"Тому ми готуємо зараз новорічну потужну програму. На Новий Рік ми розраховуємо на 100-відсоткову завантаженість", – наголосив Кузик.