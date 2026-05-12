Более 40 фигурантов: в больнице на Львовщине разоблачили масштабную схема уклонения от мобилизации

Правоохранители разоблачили масштабную преступную схему, благодаря которой военнообязанные за деньги получали бронирование и фиктивную инвалидность. К организации сделки причастны более 40 должностных лиц.

Об этом сообщают источники 24 Канала в правоохранительных органах.

Что известно о коррупции в больнице Львовщины?

По результатам следственных мероприятий установлена причастность работников коммунального предприятия, работников медицинского учреждения и представителя органа местного самоуправления. Они создали устойчивую систему, которая системно препятствовала мобилизации.

В частности, за денежное вознаграждение военнообязанных фиктивно трудоустраивали на коммунальном предприятии для получения брони. Уже задокументирован ряд таких "псевдозабронированных".

Кроме того, за взятки в медицинском учреждении изготавливали фиктивные документы об установлении групп инвалидности. Это позволяло признать мужчин непригодными к военной службе.

Правоохранители провели более 100 обысков по местам жительства и работы участников схемы.

Основным фигурантам в ближайшее время планируют объявить подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

статья 369 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды);

статья 369-2 (злоупотребление влиянием);

статья 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины).

Расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц и размер полученных взяток.

В больнице на Львовщине разоблачили схему уклонения от мобилизации

Накануне, 11 мая, стало известно, что руководство запорожского вуза будут судить за схему, которая позволила 3 тысячам военнообязанных получить фиктивные отсрочки от мобилизации. Организаторами были ректор университета, его дочь и другие работники, схема принесла более 50 миллионов гривен.

Также в медучреждениях Запорожья разоблачили преступную схему с поддельными документами об инвалидности. Правоохранители провели 45 обысков и сообщили о подозрении шести злоумышленникам, наложив арест на имущество стоимостью около 20 миллионов гривен.

А за несколько дней до того стало известно о коррупционной схеме фиктивного трудоустройства для отсрочки от мобилизации, организованной сотрудником СБУ и предпринимателем. Подозреваемый задержан во время получения взятки в 34 тысячи долларов.

Также недавно в скандал попал частный Киевский университет культуры и государственный Киевский национальный университет культуры и искусств. Оба связаны с Михаилом Поплавским. 7 мая полиция проводила обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу. Вероятно, речь шла о внесении неправды данных о студентах и штатное расписание, чтобы увеличить финансирование.