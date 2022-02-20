В центре Львова обрушилась крыша жилого дома: видео с места инцидента
Источник:фейсбук ГСЧС
В центре Львова, на улице Ставропигийской, в жилом доме обрушилась крыша. Это привело к обвалу лестничной клетки.
Соответствующую информацию обнародовали спасатели. Обрушение произошло 20 февраля.
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В центре Львова обрушилась крыша жилого дома
Спасатели рассказали, что сообщение об обвале лестничной клетки на Ставропигийской улице поступило 20 февраля в 13:20.
По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошел обвал лестничной клетки с третьего по второй этаж. В квартирах находятся люди,
– сообщили спасатели.
В частности, они отметили, что по состоянию на 15:19 20 февраля спасатели проводили разбор обрушенных лестничных конструкций. В доме работали 3 единицы техники и 18 человек личного состава.
"Информации относительно погибших или травмированных нет", – говорится в сообщении.
В центре Львова в доме произошел обвал / Фото ГСЧС
Более того, в телеграме ZAHIDWTF написали, что обвал случился по адресу Ставропигийская, 5. Там также утверждают, что на самом деле обвалилась крыша здания, что вызвало завал лестничной клетки и люди оказались заблокированы в квартирах.
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Коротко о подобных инцидентах в Украине и мире
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- 14 февраля стало известно, что на судне Alexia I произошел взрыв. Спасатели об инциденте не знали, ведь информацию распространили непосредственно моряки.
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Полный текст поста ГСЧС
Львов: спасатели проводят разбор лестничной клетки, обрушившейся в жилом доме (Информация обновляется).
20 февраля в 13:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение об обвале лестничной клетки в жилом доме в городе Львов на улице Ставропигийская. По прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что произошел обвал лестничной клетки с 3-го по 2-й этаж. В квартирах находятся люди.
В настоящее время спасатели проводят разбор конструкций обрушившейся лестницы.
Информации о погибших или травмированных нет.
На месте от ГСЧС привлечены 3 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.