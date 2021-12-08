В центре Львова погиб 27-летний мужчина

Во Львове из-за падения с шестого этажа погиб мужчина. Известно, что он был 1994 года рождения.

Мужчина погиб в Лычаковском районе. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Во Львове погиб мужчина, который упал с высоты

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения рассказали, что 8 декабря ориентировочно в 14:20 на улице Шота Руставели, что в Лычаковском районе, мужчина упал с шестого этажа.

Это произошло во время выполнения работ. Он был 1994 года рождения. Пока причины и обстоятельства трагедии устанавливают.

Коротко о последних трагических событиях в Украине

7 декабря в Черниговской области произошла ужасная авария. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. В результате столкновения погибли 13 человек. Еще 7 находятся в больнице. Водитель грузовика задержан. Детальнее о трагедии читайте по ссылке.

7 декабря недалеко от Львова водитель Skoda Fabia наехал пенсионера, который лежал на дороге. Мужчина погиб на месте происшествия. Авария произошла на дороге между селами Чуловичи и Катериничи во Львовском районе.

5 декабря в Житомире исчезли двое студентов-механиков агротехнического колледжа. 9 декабря их обнаружили возле озера. Речь идет о 18-летнем Назаре и 20-летнем Ярославе. Предварительная причина гибели студентов – утопление.

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