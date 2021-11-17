В церквях Львовщины планируют открыть пункты вакцинации против COVID-19

Жителей Львовщины призывают активно прививаться против коронавируса. Совсем скоро в церквях области могут появиться пункты вакцинации.

Сейчас ситуация с коронавирусом на Львовщине несколько стабилизировалась. Однако область до сих пор находится в красной карантинной зоне.

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В церквях могут появиться пункты вакцинации

Во время брифинга 17 ноября директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис рассказал, что в церквях Львовщины планируют открыть пункты вакцинации. Сейчас специалисты работают с религиозными общинами.

Я думаю, до конца недели мы точно сообщим, где будем открывать пункты вакцинации. В процессе коммуникации мы получаем понимание, что это является полностью необходимым,

– добавил чиновник.

Кроме этого, он отметил, что в области заболеваемость коронавирусом пошла на спад, так что ситуация несколько стабилизировалась. Если так продлится более 2 недель, Львовщина сможет выйти из красной зоны.

В Киеве 8 ноября в Патриаршем соборе УГКЦ открыли пункт вакцинаци и. Прививаться там могут все желающие. Пункт будет работать ежедневно с 10: 00 до 17: 00.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Заметьте Через 2 недели Львовщина может выйти из красной зоны, – главный медик области

Коротко о вакцинации на Львовщине

По информации ЛОГА, в области по состоянию на 17 ноября сделали более 1,37 миллиона прививок против коронавируса, среди которых более 558,95 тысячи – второй дозой.

Препаратом Covieshield сделали более 38,4 тысячи прививок, AstraZeneca – почти 163,68 тысячи, Coronavac – более 375,23 тысячи, Pfizer – почти 650,65 тысячи, а Moderna – более 151,75 тысячи.

16 ноября против COVID-19 иммунизировались более 21,75 тысячи человек.

9429 жителей области получили первую дозу вакцины, а более 12,32 тысячи – вторую.

На Львовщине в тот день работали 27 центров вакцинации и 143 пункта прививки.

В области с 22 ноября начнут действовать дополнительные ограничения в пригородном транспорте. Все пассажиры и водители должны будут иметь сертификат о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест или справку о противопоказаниях к прививке.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал