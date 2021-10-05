Часть трассы Киев – Чоп заблокирована из-за масштабного ДТП: жуткие фото

На Львовщине на трассе Киев – Чоп 5 октября произошла жуткая авария с участием 5 автомобилей. В результате ДТП погиб один человек.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Движение по трассе – заблокировано.

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На трассе Киев – Чоп произошло масштабное ДТП

Примерно в 10:00 на трассе Киев – Чоп возле Яричева произошло ДТП с участием 5 автомобилей. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб.

Движение полностью перекрыто. Патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычив и Новый Ярычив. Будьте осторожны на дороге,

– говорится в сообщении полиции.

По информации ZAXID.NET, в ДТП попали автомобили Volkswagen Passat, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia и грузовик DAF. Погиб водитель Volkswagen Passat. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.



На трассе столкнулись 5 автомобилей / Фото Патрульной полиции Львовщины



В результате аварии погиб водитель / Фото Патрульной полиции Львовщины



Схема объезда заблокированного участка трассы / Фото Патрульной полиции Львовщины