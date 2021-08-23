День Независимости во Львове: одни автобусы изменят маршруты, а другие – не будут курсировать

В связи с празднованием 30-летия Дня Независимости Украины, 24 августа на нескольких улицах Львова ситуативно и частично будут перекрывать движение. Поэтому большинство маршрутов общественного транспорта будет курсировать с изменениями.

В частности, из-за большого праздничного концерта на площади возле Академии сухопутных войск часть улицы Стрыйской перекроют. С 6:00 24 августа до 6:00 25 августа на участке от улицы Сахарова до Героев Майдана ограничат проезд транспорта.

Актуально Во Львове подняли Государственный флаг на самом высоком флагштоке области: чрезвычайные фото

Общественный транспорт Львова будет курсировать с изменениями

Из-за перекрытия улицы Стрыйской троллейбусы №25 не будут курсировать, а автобусы № 3а, 18 и 44 будут объезжать закрытый участок через улицы Франко, Панаса Мирного, Чмолы и в обратном направлении.

Кроме того, 24 августа, в связи с проведением "Марша непокоренных" и "Забега в вышиванках", на нескольких улицах ситуативно перекроют движение.

С 9:00 ч до 11:00 перекроют движение по маршруту марша: Лычаковское кладбище – улица Мечникова – улица Чехова – улица Лычаковская – Таможенная площадь – улица Винниченко – Мемориал памяти Героев Небесной Сотни. Автобусы и электротранспорт будут курсировать без изменений.

Из-за "Забега в вышиванках" с 9:00 до 11:00 перекроют движение транспорта на проспекте Чорновила от улицы Липинского по проспекту Свободы до улицы Коперника. Троллейбусы №33 временно не будут курсировать, а городской общественный транспорт будет ездить с временными изменениями.

Интересно Ремонт наконец завершился: 2 львовские магистральные улицы откроют для проезда

Как будут курсировать городские автобусы

Автобусы №1А, 8А, 8 и 22 будут курсировать до пересечения улицы Липинского – проспекта Черновола.

Автобусы №3а будут ехать до площади Петрушевича.

Автобусы №5А будут курсировать до площади Мытной.

Автобусы №6а и 52 будут ездить в церковь Святой Анны – улицы Защитников Украины.

Автобусы № 7, 17, 20, 25, 31, 34, 41 и 51 будут объезжать по маршруту: улица Городецкая – улица Шевченко – улица Клепаровская улица Липинского. В обратном направлении движение будет происходить без изменений.

Маршрутки №15 по направлению к улице Медовой Пещеры будут курсировать по следующим улицам: Устияновича – библиотечная – Дорошенко – Бандеры – Вербицкого – Коперника – Витовского – площадь Франко – улица Франко – Зеленая – дальше будут ехать по привычному маршруту.

Автобусы №29 и 43 будут курсировать без изменений, однако возможны временные задержки в движении вследствие перекрытия улиц на момент прохождения участка участниками забега.

Маршрутки №37,46, 47, 53, 61 и 39 по улице Подвальной будут курсировать по маршруту: улица Хмельницкого – улица Зелена с выездом на улицу Липинского – дальше ехать, как обычно.

Автобусы №9 будут ездить по маршруту: улица Княгини Ольги – улица Сахарова – улица Витовского – улица Франко – улица Винниченко – улица Подвальная – площадь Даниила Галицкого – улица Гонты – улица Хмельницкого – улица Зелена – улица Липинского – дальше будут курсировать, как обычно.

Львовян просят извинить за временные неудобства. Для уменьшения пробок, горожан призывают ограничить пользование частным транспортом на улицах, где будут проводить мероприятия.

Общественный транспорт будет курсировать с изменениями / Фото ЛГС