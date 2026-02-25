Девушке из Харькова, вызвавшей полицию на место теракта во Львове, объявили подозрение

18-летней девушке из Харькова, которая является второй фигуранткой по делу о теракте во Львове 22 февраля, уже сообщили о подозрении. Харьковчанка предоставила ложное сообщение в полицию об ограблении магазина во Львове, вблизи которого впоследствии произошел взрыв.

Об этом пишут Офис Генерального прокурора Украины и СБУ.

Смотрите также Есть угроза новых терактов: кто за этим стоит и почему цели – полицейские

За что 18-летняя харьковчанка получила подозрение?

Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении 18-летней жительнице Харькова, которая перед терактом в центре Львова позвонила в полицию и предоставила ложную информацию о преступлении. В результате взрывов погибла полицейская, а еще более 20 человек получили ранения.



18-летняя харьковчанка получила подозрение по делу о теракте во Львове 22 февраля / Фото Офиса генпрокурора

Следствие установило, что в январе 2026 года девушка, в поисках заработка в Telegram, согласилась выполнить задание неустановленных лиц. За деньги она должна была сообщать полиции ложную информацию,

– отметили правоохранители.

В ночь теракта девушка анонимно позвонила на линию "102", заявив об ограблении магазина на улице Данилишина во Львове.

"Девушка сообщила, что видит, как неизвестные сломали защитные конструкции и проникли внутрь. На самом деле подозреваемая находилась в Харькове и знала, что информация ложная", – объяснили в Офисе генпрокурора.



Девушка сообщила полиции фейковую информацию об ограблении магазина, возле которого произошел взрыв / Фото Офиса генпрокурора

В конце концов вызов привел к прибытию полицейских на место, где накануне другой человек заложил два самодельных взрывных устройства. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а впоследствии – второй.

За телефонный звонок девушке обещали 100 долларов США, однако денег она не получила. Теперь харьковчанке грозит ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, о том, что в деле есть вторая фигурантка, стало известно 23 февраля. Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий тогда отметил, что 18-летняя девушка получила 2 000 гривен за свою роль, была задержана в Харькове и доставлена во Львов, где признала свое участие в событиях.

Что известно об основной фигурантке дела о теракте во Львове?