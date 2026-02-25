Про це пишуть Офіс Генерального прокурора України та СБУ.

За що 18-річна харків'янка отримала підозру?

Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру 18-річній жительці Харкова, яка перед терактом у центрі Львова зателефонувала до поліції та надала неправдиву інформацію про злочин. Унаслідок вибухів загинула поліцейська, а ще понад 20 людей зазнали поранень.



18-річна харків'янка отримала підозру у справі про теракт у Львові 22 лютого / Фото Офісу генпрокурора

Слідство встановило, що у січні 2026 року дівчина, шукаючи заробіток у Telegram, погодилася виконати завдання невстановлених осіб. За гроші вона мала повідомляти поліції неправдиву інформацію,

– зазначили правоохоронці.

У ніч теракту дівчина анонімно зателефонувала на лінію "102", заявивши про пограбування магазину на вулиці Данилишина у Львові.

"Дівчина повідомила, що бачить, як невідомі зламали захисні конструкції та проникли всередину. Насправді підозрювана перебувала у Харкові й знала, що інформація неправдива", – пояснили в Офісі генпрокурора.



Дівчина повідомила поліції фейкову інформацію про пограбування магазину, біля якого стався вибух / Фото Офісу генпрокурора

Зрештою виклик призвів до прибуття поліцейських на місце, де напередодні інша особа заклала два саморобні вибухові пристрої. Після прибуття першого екіпажу стався вибух, а згодом – другий.

За телефонний дзвінок дівчині обіцяли 100 доларів США, проте грошей вона не отримала. Тепер харків'янці загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, про те, що у справі є друга фігурантка, стало відомо 23 лютого. Заступник голови СБУ Іван Рудницький тоді наголосив, що 18-річна дівчина отримала 2 000 гривень за свою роль, була затримана в Харкові та доставлена до Львова, де визнала свою участь у подіях.

