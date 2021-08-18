Многие львовские учителя уже вакцинировались. Изменение формы обучения вероятно, если город перейдет в красную карантинную зону.

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Многие педагоги во Львове уже вакцинировались

Начальник управления образования ЛГС Зоряна Довганик рассказала, что во Львове создали все условия, чтобы педагоги могли вакцинироваться.

У нас есть еще 2 недели до начала нового учебного года и уже очень большое количество наших педагогов являются провакцинироваными хотя бы одной дозой вакцины,

– отметила чиновница.

По словам Довганик, сейчас трудно сказать, сколько именно учителей и воспитателей уже вакцинировались. Точные цифры станут известными, когда они вернутся к работе.

"По состоянию на прошлую неделю эта цифра была более 6 тысяч, сейчас она однозначно больше. К примеру, на этой неделе очень активно вакцинируются учителя Лычаковского и Сыховского районов", – добавила чиновница.

Школьники будут учиться очно

Довганик отметила, что с сентября обучение во львовских школах будет очным. Если же хоть один ребенок заболеет коронавирусом, то весь класс направят на самоизоляцию. Тогда ученики будут учиться дистанционно.

"Чтобы всю школу закрыли на карантин, нужно, чтобы 50 и более процентов учеников были на самоизоляции или чтобы город перешел в красную зону эпидемической опасности. В любом из этих двух случаев дети продолжат учиться, но уже дистанционно", – отметила чиновница.

Заметьте! Во Львовской области прививки от коронавируса сделали более 60 тысячам педагогов. Однако две дозы препарата получили 27% учителей и воспитателей.