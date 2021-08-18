Багато львівських вчителів вже вакцинувались. Зміна форми навчання ймовірна, якщо місто перейде у червону карантинну зону.

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Багато освітян у Львові вже вакцинувались

Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик розповіла, що у Львові створили усі умови, щоб освітяни могли вакцинуватись.

Ми маємо ще 2 тижні до початку нового навчального року і вже дуже велика кількість наших педагогів є провакцинованими хоча б однією дозою вакцини,

– зазначила посадовиця.

За словами Довганик, наразі важко сказати, скільки саме вчителів та вихователів вже вакцинувались. Точні цифри стануть відомими, коли вони повернуться до роботи.

"Станом на минулий тиждень ця цифра була понад 6 тисяч, зараз вона однозначно є більшою. До прикладу, цього тижня дуже активно вакцинуються вчителі Личаківського та Сихівського районів", – додала посадовиця.

Школярі навчатимуться очно

Довганик зауважила, що з вересня навчання у львівських школах буде очним. Якщо ж хоч одна дитина захворіє на коронавірус, то увесь клас скерують на самоізоляцію. Тоді учні вчитимуться дистанційно.

"Щоб всю школу закрили на карантин, потрібно, щоб 50 і більше відсотків учнів були на самоізоляції або щоб місто перейшло у червону зону епідемічної небезпеки. В будь-якому з цих двох випадків діти продовжать навчатись, проте вже дистанційно", – зауважила посадовиця.

Зауважте! На Львівщині щеплення від коронавірусу зробили понад 60 тисячам освітян. Однак дві дози препарату отримали 27% вчителів та вихователів.