Дочь погибла, родители – в реанимации: в каком состоянии пострадавшие в ДТП во Львовской области
Источник:"Твоє місто"
На трассе Киев – Чоп 18 ноября произошло жуткое ДТП – лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Opel Astra. В результате аварии погибла 12-летняя девочка. Ее родители попали в реанимацию.
Пострадавшие находятся в 8-й городской больнице Львова. В результате аварии они получили многочисленные травмы.
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Родители погибшей в ДТП девочки находятся в реанимации
На трассе Киев – Чоп недалеко от села Красов 18 ноября произошло лобовое ДТП. В результате аварии погибла 12-летняя девочка. Ее родители получили ряд травм. Они до сих пор находятся в реанимации 8-й городской больницы Львова.
Состояние пострадавших – тяжелое. Оба пациента до сих пор без сознания. У Игоря Масного и его супруги Оксаны врачи диагностировали многочисленные политравмы.
Мужчина и женщина находятся в реанимации, в тяжелом состоянии, без сознания. Если женщина немного стабильнее, то у мужчины ситуация хуже. У него тяжелые травмы внутренних органов и множественные переломы нижних конечностей,
– рассказали в больнице.
В медучреждении добавили, что больница обеспечивает пациентов всем необходимым. Однако во Львове уже начали собирать деньги на лечение семьи, потому что их будущие потребности могут быть очень разными, а выздоровление – длительным. Реквизиты для помощи:
- 4441114449750411 МОНО (дочь, Олеся Бар);
- 4149499383909940 Приват (сын, Роман Тибель).
В жутком ДТП пострадала семья / Фото "Твоє місто"
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Кратко о ДТП на трассе Киев – Чоп
- Во Львовской области, на трассе Киев – Чоп, 18 ноября 48-летняя жительница Ивано-Франковска за рулем Skoda Octavia влетела в Opel Astra. За его рулем находился 50-летний местный житель.
- В результате ДТП его 12-летняя дочь получила травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, девочка погибла.
- Сам водитель вместе с 52-летней женой попали в тяжелом состоянии в больницу. Медики не давали по поводу пострадавших никаких прогнозов.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Виновнице ДТП может грозить от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.