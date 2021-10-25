В двух населенных пунктах Львовской области обнаружили бешенство

В Буске и Журатине на Львовщине обнаружили бешенство. Болезнь нашли с помощью обследований в мозге лисы. В населенных пунктах до 24 октября объявляли карантин.

Карантин в Буске и Журатине вводили на три дня. Это делали для того, чтобы оценить эпизоотическую ситуацию в населенных пунктах.

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Бешенство нашли у лисы

С 24 по 31 октября проводят подворный обход и вакцинацию восприимчивых к бешенству животных в Буске и Журатине. С жителями населенных пунктов организуют санитарные разъяснительные работы по воспитанию собак и кошек.

Причиной этих мер стало возможное бешенство в мазках из головного мозга лисы. Его отобрали 21 октября в Буске.

Последние случаи бешенства у животных

8 октября на Волыни объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили у лисы, которая погибла от удушения местной собакой. В поселке началась вакцинация от бешенства всех домашних животных. Кроме того, людей, контактировавших с лисой, направили к врачам. Карантин будет действовать 2 месяца.

В поселке Междуречье на Львовщине 5 августа у кота подтвердили бешенство. Произошло это впервые за 10 лет. Поэтому в Червонограде и прилегающих территориях с 30 июля ввели карантинные ограничения.