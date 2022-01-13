Во Львове запустили е-билет: все, что нужно знать пассажирам

Во Львове 13 января начался первый этап внедрения е-билета в общественном транспорте. Автоматизированная система оплаты проезда будет работать в тестовом режиме пока только для льготников. Стоимость билета для пассажиров пока остается неизменной.

На первом этапе будут тестировать оборудование и систему в целом. Пенсионерам будут помогать адаптироваться к пользованию карточками "ЛеоКарт". Кроме этого, до конца февраля можно будет осуществлять льготные поездки с обычными удостоверениями.

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Во Львове начал работать е-билет

В общественном транспорте Львова 13 января запустили е-билет. Сейчас валидаторы работают в тестовом режиме и только для льготников. По информации Львовского горсовета, проезд все еще можно оплатить наличными. Стоимость билета пока не повышали. Она составляет 10 гривен. Цена проезда останется такой и на втором этапе внедрения е-билета. Однако она будет действовать только для пассажиров, которые будут оплачивать поездки безналично.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило рассказал, что льготники уже могут пользоваться своими транспортными картами параллельно с удостоверениями.

Они должны валидировать транспортную карточку. То есть мы уже постепенно выводим из использования удостоверение. С марта планируем полностью перейти на предоставлении льготникам права проезда на основании транспортных карт "ЛеоКарт",

– добавил чиновник.

По словам Забарило, в городе планируют за 2 месяца выдать максимальное количество льготных транспортных карт, чтобы весной полностью отказаться от удостоверений.

На втором этапе внедрения е-билета пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты или карт "ЛеоКарт". Заплатить за билет можно будет и наличными, однако тогда его стоимость вырастет до 15 гривен. Кроме этого, билет, приобретенный у водителя, не будет давать право пересадки.

Забарило отметил, что перейти на безналичную форму оплаты проезда планируют уже в марте – апреле. Поэтому льготников, которые еще не имеют транспортных карточек, призывают как можно быстрее их сделать.



В общественном транспорте Львова заработал е-билет / Фото ЛГС

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Какие документы нужны, чтобы получить "ЛеоКарт"

На территории Львовской городской территориальной общины работают 26 пунктов, где принимают документы на изготовление льготных транспортных карт. Забрать свою "ЛеоКарт" можно в 17 пунктах выдачи. Кроме этого, есть несколько точек, где карты выдают сразу за 10 – 15 минут. Также документы на оформление льготной "ЛеоКарт" можно подать онлайн через "Личный кабинет жителя" на сайте ЛГС.

Для изготовления льготной карточки необходимо предоставить следующие документы:

заявление на получение транспортной карты и согласие на обработку персональных данных;

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

документ, подтверждающий статус льготника (удостоверение льготника);

РНУКН – номер налогоплательщика (раньше – ИНН);

цветное фото 3х4 (сделанное не позднее, чем за 6 месяцев до момента подачи).

Льготники, которые зарегистрированы в других территориальных общинах, однако фактически проживают или официально трудоустроены во Львовской ГТО, также могут получить льготную "ЛеоКарт". Для этого нужно к предыдущим документам предоставить подтверждение факта проживания или работы во Львовской ГТО – договор аренды жилья, договор купли-продажи жилья и тому подобное.

Где подать документы на получение льготной карты

Винники, ЦПАУ на улице Галицкая, 12;

Рудно, ЦПАУ на улице Грушевского, 55;

Брюховичи, ЦПАУ на улице Ивасюка, 2-А;

Дубляны, ЦПАУ на улице Шевченко, 4;

Рясное-Русское, ЦПАУ на площади Независимости, 1;

Лисиничи, ЦПАУ на улице Шевченко, 48;

ЦПАУ на проспекте Красной Калины, 72А;

ЦПАУ на улице Костя Левицкого, 67;

ЦПАУ на улице Выговского, 32;

ЦПАУ на улице Шевченко, 374;

ЦПАУ на улице Генерала Чупринки, 85;

ЦПАУ на улице Хвылевого, 14а;

Шевченковская РА на улице Липинского, 11;

Железнодорожная РА на улице Выговского, 34;

Франковская РА на улице Генерала Чупринки, 85 (кабинет №111);

Сиховская РА (помещение соцзащиты) на проспекте Красной Калины, 66;

ЛКП "Левандовка" на улице Широкая, 86Б;

ЛКП "За замком" на улице Полевая, 29а;

ЛКП "Сигновка" на улице Дозвильная, 1;

ЛКП "Варшавское" на улице Варшавская, 64;

ЛКП "Вулецкое" на улице Котляревского, 37Б;

ЛКП "Житловик С" на проспекте Красной Калины, 38;

ЛКП "Княжий город" на улице Тихая, 5;

"Управляющая компания "Господар" на улице Пасечная, 49Б;

Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;

Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на улице Пекарская, 41.

Для получения дополнительной информации следует позвонить на горячую линию по номеру 0 808 303 007.



Пока "ЛеоКарт" выдают только льготникам / Фото "Твоє місто"

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Адреса пунктов выдачи транспортных карточек

Пункты выдачи льготных карточек после предварительной подачи документов:

Винники, ЦПАУ на улице Галицкая, 12;

Рудно, ЦПАУ на улице Грушевского, 55;

Брюховичи, ЦПАУ на улице Ивасюка, 2-А;

Дубляны, ЦПАУ на улице Шевченко, 4;

Рясное-Русское, ЦПАУ на площади Независимости, 1;

Франковская РА на улице Генерала Чупринки, 85 (кабинет №111);

ЦПАУ на улице Костя Левицкого, 67;

ЦПАУ на проспекте Красной Калины, 72А;

Шевченковская РА (ЛКП "Рясное") на улице Шевченко, 350А;

Галицкая РА (ЛКП "Княжий город") на улице Тихая, 5;

Железнодорожная РА на улице Выговского, 34 (кабинет №9);

Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10;

Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на улице Пекарская, 41;

ЛКП "Сигновка" на улице досуговая, 1;

ЛКП "За замком" на улице Полевая, 29а;

Управляющая компания "Господар" на улице Пасечная, 49-Б;

ЛКП "Житловик С" на проспекте Красной Калины, 38.

Локации выдачи транспортных карт за 10 – 15 минут

Центр обслуживания пассажиров на улице Горбачевского, 10 (11);

Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на улице Пекарская, 41 (1 принтер);

ЦПАУ на улице Выговского, 32 (2);

ЦПАУ на проспекте Красной Калины, 72а (2 принтера);

ЦПАУ на улице Костя Левицкого, 67а (2 принтера);

ЦПАУ на улице Хвылевого, 14а (1).

Актуально Утвердили новые тарифы на проезд в транспорте Львова: сколько будет стоить билет

Стоимость проезда после внедрения е-билета

Разовый е-билет на одну поездку с возможностью пересадки в течение 40 минут будет стоить 10 гривен. В свою очередь, бумажный билет, приобретенный у водителя, без возможности пересадки – 15 гривен. У водителей будет собственное устройство, которое будет отпечатывать талон. С таким билетом ничего не придется делать – он автоматически валидируется для текущей поездки.

Всего будет 3 типа транспортных карт "ЛеоКарт" – общая, персонализированная и туристическая. Общие и туристические можно будет приобрести в киосках, на вокзалах и тому подобное.

Общая карта – предназначена для регулярного применения. Ее нужно будет периодически пополнять. Карта не содержит никаких личных данных о пассажире. Однако, чтобы начать ею пользоваться, нужно авторизоваться через отдельный сайт.

Месячный абонемент будет стоить 420 гривен;

на 3 месяца – 1 200 гривен;

на полгода – 2 200 гривен;

годовой абонемент – 3 650 гривен.



Общая "ЛеоКарт" / Фото "Львовский портал"

Персонализированная карта будет содержать фото, имя, фамилию и другие личные данные пассажира. Такие карточки будут выдавать льготникам и всем желающим, которые подадут необходимые документы. Все персональные данные будут защищены в системе АСОП.

Студенты. Стоимость месячного персонализированного абонемента для студентов составит 210 гривен, а абонемента на полгода – 1 100 гривен.

Стоимость месячного персонализированного абонемента для студентов составит 210 гривен, а абонемента на полгода – 1 100 гривен. Льготники. Проезд для льготников с персонализированной картой останется бесплатным. Однако в месяц они будут иметь только 60 бесплатных поездок.

Проезд для льготников с персонализированной картой останется бесплатным. Однако в месяц они будут иметь только 60 бесплатных поездок. Школьники. Ученики в течение учебного года также будут бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях Львова. Лимит их персонализированной карты – тоже 60 поездок в месяц. Стоимость проезда для школьников во время летних каникул составит 10 гривен.



Персонализированная "ЛеоКарт" / Фото "Львовский портал"

Заметьте Во Львове определились, сколько будет стоить транспортная карта "ЛеоКарт"

Туристическая карта предназначена для краткосрочных поездок в неограниченном количестве. Такие "ЛеоКарт" будут иметь разный срок действия:

на день – 35 гривен;

на 2 дня – 60 гривен;

на 3 дня – 80 гривен;

в неделю – 200 гривен.



Туристическая "ЛеоКарт" / Фото "Львовский портал"

Стоимость перевозки одного места багажа составит 10 гривен. В то же время штраф за проезд без билета увеличат до 200 гривен. После полного ввода е-билета контролеры смогут блокировать все валидаторы. Штрафные билеты будут отпечатывать сразу в салоне. Их нужно будет оплачивать на месте, для этого не нужно будет иметь документы, подтверждающие личность.

Какой вид будет иметь приложение для е-билета

Для пользования электронным билетом в общественном транспорте разрабатывают приложение "Леокарт". С помощью него пассажиры смогут выбирать тарифы, зачислять деньги, отслеживать историю платежей и тому подобное.

Компания SoftServe уже завершает работу над тестированием программного обеспечения для этой системы. В первой вкладке приложения можно будет купить билеты:

пересадочный, который дает возможность пересадки за 40 минут,

краткосрочный – на 1 – 7 дней,

долгосрочный – на 30 – 365 дней.

Приложение будет иметь еще 2 вкладки – "Мои билеты" и "Маршруты", где можно указать движение, чтобы знать, когда приезжает транспорт. Также в приложении есть функция планирования маршрута.



В приложении можно будет построить оптимальный маршрут / Фото "Твоє місто"

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Приложение еще должно пройти 2 – 3 проверки на надежность и безопасность. По информации пресс-службы Львовского горсовета, руководитель ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк отметил, что тест на безопасность – один из самых важных.

Проводим такое тестирование, чтобы выдать в пользование максимально надежный продукт. Чтобы пассажиры четко знали, что их средства защищены, что ЛеоКарт – максимально надежная система,

– рассказал Власюк.

По словам руководителя департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олега Забарило, приложение, вероятно, станет доступно в марте 2022 года.

Смотрите видео работы приложения "ЛеоКарт":