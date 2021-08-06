Горуна – представитель Львовщины в соревнованиях по кумитэ в категории до 75 килограммов. Его "бронза" стала второй украинской наградой по каратэ на Олимпиаде-2020.

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Львовянин получил "бронзу" на Олимпиаде в Токио

Горуна вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в кумитэ. Его соперником стал итальянский каратист Луиджи Буса. В очень сложном бою украинец проиграл со счетом 3:0. К сожалению, Горуна не смог отыграть отставание и получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

После победы тренер каратиста Антон Никулин опубликовал на своей фейсбук-странице фото с Горуной и флагом Львова.

"Для тебя, Украина. Для тебя, лучший город Львов", – подписал фотографию Никулин.

Примите во внимание! Станислав Горуна принес Украине вторую награду в каратэ на Олимпиаде в Японии. Первую медаль завоевала Анжелика Терлюга. Украинка повезет домой "серебро".

Садовый поздравил львовского каратиста с "бронзой"

Мэр Львова Андрей Садовый поздравил львовянина с непревзойденной победой.

Станислав Горуна завоевал бронзу для Украины по каратэ! Станислав начал готовиться к Олимпиаде еще задолго до того, как каратэ стало олимпийским видом спорта. Уверенно шел к своей цели. Поздравляем! Наш Чемпион,

– отметил мэр.

Мэр также поблагодарил Никулина, ведь это и его победа.