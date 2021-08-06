Горуна – представник Львівщини у змаганнях з куміте в категорії до 75 кілограмів. Його "бронза" стала другою українською нагородою з карате на Олімпіаді-2020.

До теми Український каратист Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020

Львів'янин здобув "бронзу" на Олімпіаді у Токіо

Горуна вийшов у півфінал Олімпіади-2020 у куміте. Його суперником став італійський каратист Луїджі Буза. В дуже складному бою українець таки переміг з рахунком 3:0. На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

Після перемоги тренер каратиста Антон Нікулін опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото з Горуною та прапором Львова.

"Для тебе Україна. Для тебе найкраще місто Львів", – підписав світлину Нікулін.

Зауважте! Станіслав Горуна приніс Україні другу нагороду у карате на Олімпіаді в Японії. Першу медаль виборола Анжеліка Терлюга. Українка повезе додому "срібло".

Садовий привітав львівського каратиста з "бронзою"

Мер Львова Андрій Садовий привітав львів'янина з неперевершеною перемогою.

Станіслав Горуна виборов бронзу для України з карате! Станіслав почав готуватись до Олімпіади ще задовго до того, як карате стало олімпійським видом спорту. Впевнено йшов до своєї мети. Вітаємо! Наш Чемпіон,

– зазначив мер.

Міський голова також подякував Нікуліну, адже це і його перемога.