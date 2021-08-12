В 5 районах Львова, Винниках и Брюховичах 12 августа будут выключать свет: адреса

11:37

Специалисты Львовоблэнерго 12 августа будут ремонтировать электросети. Поэтому жители Франковского, Лычаковского, Сиховского, Железнодорожного и Шевченковского районов Львова временно останутся без света. Также электроснабжение будут выключать в Винниках и Брюховичах.