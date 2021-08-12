В 5 районах Львова, Винниках и Брюховичах 12 августа будут выключать свет: адреса
12 августа 2021 , 11:37Читати новину українською
Источник:Львовоблэнерго
Специалисты Львовоблэнерго 12 августа будут ремонтировать электросети. Поэтому жители Франковского, Лычаковского, Сиховского, Железнодорожного и Шевченковского районов Львова временно останутся без света. Также электроснабжение будут выключать в Винниках и Брюховичах.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Утиха – все дома;
- улица Карпанюка – все дома;
- улица Прогулкова – все дома;
- улица Кравченко – дом № 8;
- улица Сулимы – все дома;
- улица Кондукторская – дома № 16, 20, 26;
- улица Медведецкого – все дома;
- улица Багряного – дома № 41 – 59 (нечетные), 32 – 54 (четные)
- улица Окружная – дома № 1 – 29 (нечетные), 2 – 34 (четные).
Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00
- улица Воздушная – дома № 53, 53а, 55, 55а;
- улица Низинная – дома № 15 – 25 (нечетные)
- улица Грюнвальдская – дома № 1 – 4;
- улица Айвазовского – дома № 10, 12;
- улица Бойчука – дом № 38;
- улица Музыки – дома № 34, 36;
- улица Дагестанская – все дома;
- улица Соломенка – все дома;
- улица Чувашская – дома № 32 – 47;
- улица Любинская – дом № 196.
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Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Гринченко – дома № 6, 14а, 16, 18, 33, 35, 37, 39;
- улица Розточье – дом № 27;
- улица Загорная – дом № 2;
- улица Камышовая – все дома;
- улица Творча – дома № 52 – 70.
Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 17:00
- проспект Красной Калины – дома № 66, 68, 68, 91;
- улица Скрипника – дома № 2, 8, 12;
- улица Освицкая – дом № 3.
Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Лесная – дома № 2б, 22, 38;
- улица Лесная (Винники) – дома № 1 – 33.
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Где не будет света в Брюховичах с 9:00 до 17:00
- улица Сечевых Стрельцов – все дома;
- улица Под Осовой – все дома;
- улица Под Горой – все дома;
- улица Букова – все дома;
- улица Грабова – все дома;
- улица Звездная – все дома;
- улица Мирная – все дома;
- улица Мира – все дома;
- улица За мостом – все дома;
- улица Подгорная – все дома;
- улица Крукова Гора – все дома;
- улица Песочная – все дома;
- улица Высокая – все дома;
- СК "Гвоздика";
- СК "Мичуринец".