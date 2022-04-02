В горсовете Львова устроили романтическую встречу военного из-под Мариуполя и его возлюбленной

В городском совете Львова состоялась романтическая встреча военного из-под Мариуполя и его любимой волонтерши. Пара сразу расписалась.

Галина не знала, что любимый во Львове. Девушку пригласили на встречу в горсовет, чтобы обсудить волонтерские вопросы.

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Романтическая неожиданность

Однако там ее ждал сюрприз – из-за спины внезапно подошел Богдан с букетом роз. Галина не могла сдержать радостных эмоций.

После этого молодожены официально скрепили свой брак. Рядом были друзья и собратья военного.

Смотрите видео, как для пары подстроили встречу:

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