В горсовете Львова устроили романтическую встречу военного из-под Мариуполя и его возлюбленной
2 апреля 2022 , 23:06Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Садового
В городском совете Львова состоялась романтическая встреча военного из-под Мариуполя и его любимой волонтерши. Пара сразу расписалась.
Галина не знала, что любимый во Львове. Девушку пригласили на встречу в горсовет, чтобы обсудить волонтерские вопросы.
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Романтическая неожиданность
Однако там ее ждал сюрприз – из-за спины внезапно подошел Богдан с букетом роз. Галина не могла сдержать радостных эмоций.
После этого молодожены официально скрепили свой брак. Рядом были друзья и собратья военного.
Смотрите видео, как для пары подстроили встречу:
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