Отмечается, что граждан освободили от уплаты всех сборов и платежей при предоставлении таких услуг. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска.

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Жениться можно за 1 день

"Если кто-то из ребят думал, что участие в боевых действиях поможет оттянуть дату женитьбы, то нет, не получится – мы женим в любых условиях. Более того, жениться можно в день подачи заявления прямо в ГРАГС", – заявил Малюска.

Министр также отметил, что его коллеги регулярно сбрасывают ему фото со свадеб военных, теробороны, врачей – в городах, где ведутся активные боевые действия. Кроме того, добавил, что рождения и смерти тоже регистрируют.

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