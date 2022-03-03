О таком радостном событии во время ужасов войны рассказали в Авангардовском поселковом совете. Саму церемонию начали в ЦНАПе, однако ее прервал враг.

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Во время церемонии росписи прозвучал сигнал "Тревога"

В Авангарде получили сигнал "Тревога". Поэтому все присутствующие перешли в бомбоубежище. Там в 10:15 администратор Елена Шрамко зарегистрировала брак Владислава и Натальи Клевцив.

Смотрите фото с церемонии / Фото Авангардовского поселкового совета

Отметим, что 2 марта президент Зеленский заменил главу Одесской ОГА. Им стал военный, полковник Максим Марченко. Под его командованием было проведено много успешных боевых операций на Востоке Украины.

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