Про це таку радісну подію під час жахів війни розповіли в Авангардівській селищній раді. Саму церемонію розпочали у ЦНАПі, проте її перервав ворог.

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Під час церемонії розпису пролунав сигнал "Тривога"

В Авангарді отримали сигнал "Тривога". Отож всі присутні перейшли до бомбосховища. Там о 10:15 адміністраторка Олена Шрамко зареєструвала шлюб Владислава та Наталії Клевців.

Дивіться фото з церемонії / Фото Авангардівської селищної ради

Зазначимо, що 2 березня президент Зеленський замінив голову Одеської ОВА. Ним став військовий – полковник Максим Марченко. Під його командуванням було проведено багато успішних бойових операцій на Сході України.

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