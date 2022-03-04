Зазначається, що зараз громадян звільнили від сплати всіх зборів та платежів під час надання таких послуг. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Одружитися можна за 1 день

"Якщо хто з хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде – ми одружуємо в будь-яких умовах. Ба більше, одружитися можна в день подання заяви прямо в ДРАЦС", – заявив Малюська.

Міністр також зазначив, що його колеги регулярно перекидають йому фото одружень військових, тероборони, лікарів – у містах, де ведуться активні бойові дії. Крім того, додав, що народження та смерті теж реєструють.

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