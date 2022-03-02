Засвідчив шлюб під час війни командир підрозділу Євгеній Жуков. Він й поділився цією подією у фейсбуці.

Цікаво Життя продовжується: волонтер і медсестра одружилися у п'ятий день війни

Він написав, що у цей нелегкий для країни час, ми "повинні пристосовуватися до цих дурних обставин".

Ракети, бомби, арта, танки, кров і смерть. І це у 2022 році і на нашій Богом даній землі! Тому за законами воєнного стану, я як командир підрозділу, засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима,

– написав він.

Тож тепер Юрій Зозуля та його наречена Ангеліна Карякіна офіційно одружені.

"Вітаю, друзі, будьте щасливі! Пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!", – побажав командир новоспеченим молодятам.



У патрульній поліції Київщини засвідчили шлюб колеги / Фото Нацполіція

Текст допису командира підрозділу:

Ну що ж друзі!

В цей нелегкий для країни час, ми повинні пристосовуватися до цих дурних обставин, які навкруги нас. Ракєти, бомби, арта, танки, кров і смерть. І це в 2022 році і на нашій Богом даній землі! Тому за законами воєнного стану, я як командир підрозділу, засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрій Зозуля та його нареченої Карякіної Ангеліни Олександрівни! Документ підпис печатка надаю! Вітаю друзі , будьте щасливі! Пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!